DIRETTA/ Reggiana Rimini video streaming tv: la grande storia di questo derby

DIRETTA REGGIANA RIMINI: IL TESTA A TESTA

La diretta di Reggiana Rimini ci porta ad analizzare i numeri dei precedenti tra le due compagini. A Reggio Emilia questo derby si è disputato, prima di oggi, per 5 volte. Il bilancio è abbastanza in equilibrio e ci parla di 2 successi per i padroni di casa, 1 per gli ospiti e 2 pareggi. L’ultimo precedente ci porta indietro al 23 ottobre 2019, una gara terminata col risultato finale di 2-2. Si decise tutto nel primo tempo con i padroni avanti di due grazie a Varone e Scappini e gli ospiti in grado di pareggiare in pochi minuti dopo il rosso a Martinelli.

Prima accorciava su rigore Gerardi e poi siglava la rete del definitivo 2-2 Ventola. Nella ripresa veniva espulso Finizio. La Reggiana non vince dai preliminari di Coppa Italia di categoria quando si impose 2-1, era il 25 agosto del 2013. Il Rimini ha vinto in trasferta contro questo avversario solo una volta, come detto, quando si impose in quella che si chiamava ancora Lega Pro col risultato di 0-1 il 5 dicembre del 2004. (MF)

REGGIANA RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Rimini non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Reggiana Rimini, in diretta sabato 26 novembre 2022 alle ore 17.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie C. L’ultima vittoria a Sassari sul campo della Torres ha permesso alla Reggiana di prendersi il primato solitario in classifica nel girone B: vetta rincorsa a lungo dai granata e finalmente raggiunta dopo un avvio di campionato difficile, in cui la Reggiana è riuscita comunque a restare agganciata alla parte alta della classifica.

Nell’ultimo turno di campionato disputato anche il Rimini è tornato alla vittoria riuscendo ad espugnare il campo della Recanatese, i biancorossi sono tornati così in zona play off al nono posto in classifica, rendimento abbastanza lusinghiero per una neopromossa. Al 23 ottobre 2019 risale l’ultimo precedente a Reggio Emilia tra le due formazioni, nell’occasione tra granata e romagnoli finì con un pareggio col punteggio di 2-2.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA RIMINI

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Rimini, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la Reggiana, Aimo Diana schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turk; Luciani, Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Sciaudone, Rossi, Nardi, Nicoletti; Pellegrini, Lanini. Risponderà il Rimini allenato da Marco Gaburro con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Zaccagno, Laverone, Pietrangeli, Panelli, Regini, Delcarro, Pasa, Tonelli, Gabbianelli, Santini, Rosso.

REGGIANA RIMINI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggiana Rimini, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Reggiana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Rimini, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.

