Diretta/ Reggiana Salernitana, streaming video DAZN. Emiliani in ascesa (Serie B)

DIRETTA REGGIANA SALERNITANA: GRAN SFIDA AL MAPEI

Reggiana Salernitana, in diretta venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 19.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B. Emiliani in ascesa dopo aver rotto il tabù trasferta che, nonostante i risultati incoraggianti tra le mura amiche, aveva impedito alla squadra allenata da Max Alvini di rincorrere le posizioni che garantiscono maggiore tranquillità nella corsa salvezza. L‘ultimo 0-3 in casa del Cittadella è valso la seconda vittoria consecutiva per la Reggiana, la quarta nelle ultime 6 partite disputate in campionato. 12 punti che hanno riportato gli emiliani fuori dalla zona play out. Sabato scorso però anche la Salernitana è tornata alla vittoria, espugnando il campo dell’Ascoli nonostante il grande spavento per il malore che, fortunatamente senza gravi conseguenze, ha colpito Dziczek. Dopo 4 pareggi consecutivi i campani sono tornati al successo e restano terzi a braccetto col Venezia, a un solo punto di distanza dal Monza secondo in classifica: il sogno Serie A può essere ancora rincorso mantenendo la giusta continuità di rendimento.

DIRETTA REGGIANA SALERNITANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Salernitana non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA SALERNITANA

Le probabili formazioni della sfida tra Reggiana e Salernitana al Mapei Stadium. I padroni di casa allenati da Max Alvini scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Cerofolini, Costa, Gatti, Gyamfi, Zampagno, Muratore, Pezzella, Dal Pinto, Radrezza, Kargbo, Ardemagni. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabrizio Castori con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Adamonis, Gyomber, Bogdan, Mantovani, Casasola, Di Tacchio, Coulibaly, Capezzi, Jarozinsky, Tutino, Djuric.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Reggiana Salernitana: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.90 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.60 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 2.95 volte l’importo scommesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA