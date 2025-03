In programma sabato 16 marzo alle ore 15:00 la diretta Reggiana Sampdoria, una sfida cruciale in chiave salvezza. Le due squadre si trovano a pari punti, entrambe a quota 31, con la Reggiana quindicesima e la Sampdoria sedicesima solo per una peggiore differenza reti. Un derby dove ogni punto può fare la differenza. Guardando il momento di forma, la Sampdoria sembra avere qualcosa in più: i blucerchiati arrivano da tre pareggi consecutivi e hanno raccolto sei punti nelle ultime cinque gare, mostrando una certa solidità difensiva. L’arrivo in panchina di Semplici ha smosso qualcosa nell’animo dei blucerchiati, che ora sono alla ricerca di una vittoria.

La Reggiana, invece, deve rialzarsi dopo il ko per 1-0 contro il Cosenza, una sconfitta che ha interrotto la sua corsa in un match che sembrava alla portata. I granata tra l’altro non vincono fuori dalla mura amiche addirittura da cinque turni di fila. All’andata furono proprio gli emiliani a spuntarla, vincendo 1-0 a Marassi grazie a un gol di Vergara nel finale. Ora la Sampdoria cercherà di restituire il favore e provare a sorpassare la diretta concorrente in classifica. Con la tensione alta e la posta in gioco così pesante, sarà una partita combattuta fino all’ultimo minuto.

