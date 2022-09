Diretta Reggiana San Donato/ Streaming video tv: partita già scritta? (Serie C)

DIRETTA REGGIANA SAN DONATO: GRANATA NETTAMENTE FAVORITI!

Reggiana San Donato verrà diretta dal signor Enrico Gemelli, e si gioca alle ore 17:30 di sabato 24 settembre: presso il Mapei Stadium siamo in campo per la 5^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023. Sulla carta una sfida già scritta: la Reggiana, 86 punti l’anno passato e ancora oggi una delle corazzate nel girone, affronta una neopromossa al primo storico campionato di terza divisione, e lo fa avendo vinto tre delle prime quattro partite – con una sconfitta – tra cui quella di lunedì scorso ottenuta sul campo dell’Alessandria.

Diretta/ Alessandria Reggiana (risultato finale 0-2): gol di Nardi e Pellegrini!

Una squadra, quella di Aimo Diana, chiamata alla stagione della “redenzione” e che per ora ha iniziato molto bene. Il San Donato Tavarnelle però è una società ambiziosa che potrebbe togliersi belle soddisfazioni: non sta demeritando in questo avvio di campionato ed è reduce dal pareggio a reti bianche contro la Recanatese, che ha mosso la classifica e fatto fare un ideale passo avanti verso il principale obiettivo, ovviamente la salvezza. Aspettando allora di scoprire quello che succederà nella diretta di Reggiana San Donato, proviamo a fare qualche valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA/ San Donato Recanatese (risultato finale 0-0): salva tutto Cardelli

DIRETTA REGGIANA SAN DONATO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana San Donato non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: su Sky Sport 251 (disponibile per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky, oppure on demand) va in onda Diretta Gol Serie C, con gli aggiornamenti in tempo reale e le immagini da tutti i campi coinvolti. L’alternativa come sempre riguarda il portale Eleven Sports, che ormai da anni fornisce tutte le gare del campionato di Serie C: la visione sarà in diretta streaming video, anche in questo caso qualora non si sia sottoscritto un abbonamento si potrà procedere all’acquisto della singola partita.

Diretta/ Reggiana Montevarchi (risultato finale 4-0): poker con Guglielmotti!

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA SAN DONATO

Aimo Diana ha a disposizione una grande rosa: nella diretta Reggiana San Donato può permettersi ampie rotazioni, in difesa Hristov e Cremonesi (ma anche Laezza) sono ottimi ricambi per Luciani, Rozzio e Cauz (in porta andrà invece Turk), a destra Libutti e Djamanca insidiano Guglielmotti mentre sull’altro versante Guiebre dovrebbe giocare, in mezzo abbiamo Sonny D’Angelo e Sciaudone come alternative a Muroni e Nardi con Fausto Rossi a fare da playmaker basso. Poi la coppia d’attacco: Rosafio e Lanini favoriti, ma Jacopo Pellegrini nell’ultimo Monday Night ha trovato il gol entrando dalla panchina.

Il San Donato di Lamberto Magrini, allenatore esperto, si dispone con il 4-3-1-2: Cardelli il portiere, Gorelli e Brenna i centrali di una difesa che dovrebbe essere completata dai due terzini Alessio e Montini (a destra potrebbe giocare anche Ciurli), in mezzo al campo a fare il “volante” sarà Nunziatini con la collaborazione di due tra Alessio Rossi, Regoli, Calamai e Andrea Viviani. Poi l’attacco, nel quale Federico Russo dovrebbe essere confermato come trequartista; Galligani sarà una delle due punte, l’altra uscirà dal ballottaggio tra Marzierli e Ubaldi, con Gjana eventuale alternativa.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo brevemente quello che per la diretta Reggiana San Donato ci viene raccontato dalle quote fornite dall’agenzia Snai, che tra le altre ha tracciato un pronostico per la partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,43 volte l’importo che avrete scelto di investire; il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 4,00 volte quanto giocato, mentre il segno 2 per il successo esterno della squadra ospite, con questo bookmaker, ha un valore pari a 7,00 volte la cifra messa sul piatto per la partita di Serie C.











© RIPRODUZIONE RISERVATA