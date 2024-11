DERBY DI REGGIO EMILIA AL MAPEI STADIUM

La quindicesima giornata di Serie B inizia venerdì 29 novembre 2024 con la diretta Reggiana Sassuolo in campo alle 20,45 nel derby di Reggio Emilia. Le due città distano poco meno di trenta chilometri ma giocano nello stesso stadio che ha creato un’importante rivalità.

La Reggiana di Viali è in zona playout e non vince da cinque partite con l’ultima giornata che li ha visti fermare il Cesena sull’1 a 1. Vola e sogna, invece, il Sassuolo di Fabio Grosso che è primo in classifica e non perde una partita da 31 agosto.

DIRETTA REGGIANA SASSUOLO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie B è un’esclusiva di DAZN e per vedere la diretta Reggiana Sassuolo dovrete sottoscrivere un abbonamento. Un’altra opzione per seguire questa partita ve la offriamo noi con la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni.

REGGIANA SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere le probabili formazioni in vista di questo derby di Reggio Emilia. I padroni di casa della Reggiana andranno in campo con una difesa a tre formata da Fontanarosa, Meroni e Sampirisi a difendere la porta di Bardi. Marras e Fiammozzi agiranno come esterni a tutto campo con Reinhart in mediana assistito da Portanova e Ignacchiti. Le due punte saranno Gondo e Pettinari con Vergara che potrebbe essere la scelta a sorpresa di Viali.

Il 4-2-3-1 è ormai certezza per il Sassuolo di Grosso che schiera Toljan, Odenthal, Romagna e Pieragnolo davanti alla porta di Moldovan. Obiang e Boloca saranno i due mediani con il compito di sostenere una trequarti formata da Berardi, Thorstvedt e Laurienté con Mulattieri unica punta.

REGGIANA SASSUOLO, LE QUOTE

Per entrare nel vivo di questo derby andiamo a vedere le quote proposte da Bet365 per la diretta Reggiana Sassuolo. Il vantaggio del pronostico è per i neroverdi che vedono la vittoria a 1,95 contro il 3,75 per i padroni di casa e il pareggio X a 3,50.