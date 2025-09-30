Diretta Reggiana Spezia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la sesta giornata di Serie B.

DIRETTA REGGIANA SPEZIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Reggiana Spezia? Fermiamoci un momento nel mentre aspettiamo che l’arbitro fischi l’inizio del match proprio per capire a livello statistico chi tra queste due squadre può portare a casa i tre punti questa sera, dopotutto i numeri possono evidenziare molto bene l’andazzo di questa partita. La Reggiana si presenta con una difesa solida ma fallosa: subisce solo 9 tiri in media a partita, ma incassa 3.6 cartellini gialli, tra le squadre più sanzionate.

Lo Spezia, invece, concede molto di più (12 tiri a gara), ma compensa con un attacco più incisivo: 14 tiri di media e un gol ogni 7 conclusioni, contro 1 ogni 10 della Reggiana. Nei passaggi i granata hanno un’accuratezza del 78%, mentre i liguri scendono al 74%, ma guadagnano più calci piazzati (6 corner a partita contro i 3.5 della Reggiana). Statistiche che raccontano una partita da contrapposizioni nette: solidità e organizzazione da una parte, volume offensivo e aggressività dall’altra. Adesso via al commento live della diretta di Reggiana Spezia, il fischio di inizio sta per arrivare, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA REGGIANA SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Potrete seguire la diretta Reggiana Spezia solo su DAZN e LaBChannel, le due piattaforme per la diretta streaming video: il match non è previsto sui nostri canali tv.

REGGIANA SPEZIA: LIGURI IN FORTE CRISI!

La diretta Reggiana Spezia ci racconta una partita tra due squadre che sono chiaramente in difficoltà, e che alle ore 20:30 di martedì 30 settembre si affrontano nella sesta giornata di Serie B 2025-2026. Lo Spezia in particolar modo è ripiombato nella pessima stagione che aveva avuto due anni fa, e ora rischia.

Appena 2 punti per i liguri, che in Coppa Italia hanno rischiato di eliminare il Parma ma intanto in cadetteria soffrono tantissimo, a parte i pareggi contro Catanzaro ed Empoli ci sono tre sconfitte e quella maturata a Venezia sabato scorso ha lasciato la squadra quasi in fondo alla classifica, per ora però Luca D’Angelo è confermato.

Fa solo leggermente meglio la Reggiana, che intanto nel fine settimana ha perso a Bolzano contro il Sudtirol e non ha mai vinto nelle ultime tre giornate: i punti in classifica per i granata sono 5, ma il ritmo non è quello che ci si sarebbe aspettati pur se in questo inizio di stagione ci sono realtà anche più in difficoltà.

Al netto di questo, appare evidente che la diretta Reggiana Spezia porti in dote per entrambe la necessità di raccogliere una vittoria che possa allontanare la crisi, curiosando nei temi che ci accompagnano verso questo match facciamo una sosta per la valutazione delle probabili formazioni qui al Mapei Stadium.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI REGGIANA SPEZIA

Per Davide Dionigi la diretta Reggiana Spezia è da impostare con un 3-4-2-1 nel quale come sempre Gondo e Novakovich si giocano il posto da prima punta, alle loro spalle conferma per Manolo Portanova mentre Manuel Marras e Tavsan sono in competizione per l’altra maglia, ma entrambi possono giocare anche a destra. A sinistra va Bozzolan, in mezzo occhio alle candidature di Charlys e Mendicino; per quanto riguarda la difesa, dovremmo vedere ancora Libutti, Papetti e Bonetti a protezione del portiere Edoardo Motta, qui anche perché le alternative non sono così tante.

La risposta di D’Angelo è un 3-5-2 al quale mancherà Vignali, espulso a Venezia: ecco allora che Adam Nagy torna titolare per fare reparto con Salvatore Esposito e Kouda, ma attenzione a Cassata anche per naturale turnover. Ad accompagnare dalle corsie esterne abbiamo Candela e Aurelio, con Beruatto come alternativa; difesa con Wisniewski, Hristov e Mateju che possono essere confermati davanti a Mascardi che ha preso il posto di Mouhamadou Sarr tra i pali, in attacco da Soleri-Di Serio si potrebbe passare a Lapadula-Artistico ma Vanja Vlahovic rimane sempre in agguato.

PRONOSTICO E QUOTE REGGIANA SPEZIA

La valutazione delle quote Snai sulla diretta Reggiana Spezia ci dice di una partita in cui potrebbe succedere di tutto, a cominciare dal fatto che sono coincidenti, con un valore da 3,05 volte la somma messa sul piatto, i valori per vittoria dei granata e pareggi, ipotesi identificate rispettivamente dal segno 1 e dal segno X. A essere favoriti oggi sono i liguri: il bookmaker in questione ha previsto una quota pari a 2,30 volte la giocata sul segno 2, per l’affermazione della squadra in trasferta.