DIRETTA REGGIANA SPEZIA (RISULTATO LIVE 1-1): DUPLICE FISCHIO

Termina sull’1-1 il primo tempo della diretta di Reggiana–Spezia, al termine di una frazione vivace e ricca di capovolgimenti di fronte. Gli ospiti erano passati in vantaggio nei primi minuti grazie a Lapadula, bravo a finalizzare un contropiede perfetto con un tap-in dopo un traversone dalla destra.

La Reggiana però non si è scomposta e ha continuato a spingere con pazienza, trovando il pareggio grazie a una splendida azione centrale rifinita da Portanova: il centrocampista si inserisce con i tempi giusti e, su un pallone filtrante rasoterra, colpisce di prima intenzione trafiggendo il portiere con una conclusione precisa e potente. Una rete di ottima fattura tecnica, che ha riportato equilibrio al match. (agg. Gianmarco Mnanara)

DIRETTA REGGIANA SPEZIA (RISULTATO LIVE 0-1): SI INIZIA

Nei primi giri di orologio della diretta di Reggiana-Spezia, il punteggio è già cambiato: lo Spezia è avanti 0-1 grazie a un’azione fulminea in contropiede finalizzata da Gianluca Lapadula. L’attaccante spezzino si fa trovare nel posto giusto al momento giusto: il pallone gli arriva dalla fascia destra, dopo una splendida transizione offensiva degli ospiti che approfittano di un errore in fase di costruzione della Reggiana. Il cross basso e preciso taglia tutta l’area e mette Lapadula nelle condizioni ideali per battere a rete con facilità.

Il numero nove non si lascia pregare: controllo e conclusione rapida a pochi metri dalla porta, dove il portiere non può nulla. Un avvio shock per i padroni di casa, colti di sorpresa dalla partenza aggressiva e verticale dello Spezia, che ora cerca di amministrare il vantaggio e consolidare il proprio dominio nei primi minuti di gioco. (agg. Gianmarco Mnanara)

DIRETTA REGGIANA SPEZIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Fischio d’inizio vicino per la diretta Reggiana Spezia, con gli occhi puntati su questa partita di Serie B, anche perché importante nella sfida in corso per la salvezza. I padroni di casa rischiano di finire ai playout, infatti è tra le 8 squadre che si stanno giocando il tutto per tutto nelle ultime partite della stagione. I segnali lanciati nelle ultime settimane sono incoraggianti, infatti l’ambiente ha ritrovato fiducia.

Dunque la sfida con i liguri rappresenta un delicato banco di prova, visto che l’avversario è complicato, anche in virtù della sua situazione tranquilla in classifica, visto che hanno blindato il loro terzo posto e sono proiettati sui playoff. Infatti, la sfida per lo Spezia è un’occasione per arrivare al meglio all’appuntamento, archiviando il rammarico per la mancata promozione diretta. Dunque, la diretta Reggiana Spezia comincia con scenari diversi e un solo esito finale tutto da scoprire. (agg. di Silvana Palazzo)

DOVE VEDERE DIRETTA REGGIANA SPEZIA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Reggiana Spezia, potrete farlo su DAZN come avete fatto tutta la stagione per la Serie B. Discorso analogo per la diretta streaming video tramite l’app di DAZN.

REGGIANA SPEZIA, OSPITI QUASI SICURI

Ci sarà una bolgia al Mapei per la diretta Reggiana Spezia, in programma domenica 4 maggio 2025 alle ore 15.00. Se gli ospiti dovranno gestire il terzo posto, i padroni di casa si trovano davanti ad un match fondamentale per la salvezza.

La Reggiana è a 38 punti così come il Brescia, ma ad oggi disputerebbe i playout. Gli ultimi due match però sono stati molto positivi per gli amaranto con il 2-1 inflitto al Cittadella e 3-2 in casa del Modena, decisivi al massimo.

Lo Spezia come detto è terzo, a +6 dalla Cremonese quarta e a -9 dal Pisa secondo. Difficilmente dunque ci saranno cambiamenti, ma gli spezzini continuano a fare bene come dimostrato anche dalla sfida con la Salernitana.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA SPEZIA

La Reggiana si disporrà con l’assetto tattico 4-3-2-1. Tra i pali Bardi, protetto dal quartetto Fiamozzi, Meroni, Sosa e Libutti. A centrocampo Sersanti, Reinhart e Ignacchiti con Maggio e Portanova dietro all’unica punta Vido.

Lo Spezia invece predilige il modulo 3-5-2. In porta Chichizola, difeso dal terzetto Wisniewski, Hristov e Bertola. Agiranno da esterni Elia e Reca con Vignali, Nagy e Bandinelli in mediana. Doppia punta Lapadula e Pio Esposito.

QUOTE SCOMMESSE REGGIANA SPEZIA

La squadra favorita è lo Spezia a quota 2.40 contro l’1 fisso della Reggiana a 3.50 e il pareggio a 2.75. Over 2.5 e Under alla stessa soglia rispettivamente a 2.35 e 1.57.