Diretta Reggiana Teramo/ Streaming video tv: granata ancora imbattuti (Serie C)

DIRETTA REGGIANA TERAMO: PADRONI DI CASA FAVORITI

Reggiana Teramo, in diretta domenica 19 dicembre alle ore 17:30, dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà valida per la diciannovesima giornata del Girone B di Serie C. La Reggiana è reduce dal successo esterno conseguito sul campo dell’Entella, gara vinta con il punteggio di 0-1. La squadra di Aimo Diana ha avuto un lieve calo nelle ultime cinque giornate, in cui ha pareggiato due volte e vinto tre partite. Questi risultati hanno permesso al Modena di agganciarla in testa alla classifica con 42 punti. I granata sono comunque reduci da due vittorie consecutive e sono l’unica squadra nel girone a non aver mai perso. I granata vorranno sicuramente mantenersi in cima al Girone B.

Il Teramo arriva alla sfida del Mapei Stadium, dopo la pesante sconfitta subita in casa contro l’Ancona Matelica, con il risultato finale di 0-4. La formazione allenata dal tecnico Federico Guidi, ha vinto solo una delle ultime cinque partite, pareggiandone due e perdendone altrettante. La sfida contro la capolista Reggiana sarà quindi molto difficile. Il Teramo occupa la quindicesima posizione in classifica con 19 punti, gli stessi della Fermana che occupa la zona playout. L’ultima partita disputata tra le due squadre risale al 2018, in Serie C. Il quell’occasione il risultato finale è stato di 3-3.

DIRETTA REGGIANA TERAMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Reggiana Teramo di Serie C sarà affidata a Sky Sport. La gara è stata scelta dall’emittente che trasmette le migliori partite di ogni turno. Per poter vedere la partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguirla su Eleven Sport. Da anni ormai, la piattaforma digitale trasmette tutto il campionato di Serie C in diretta streaming video. E’ necessario essere abbonati al servizio, disporre di una connessione ad internet ed essere in possesso di un dispositivo mobile o una Smart Tv dotati di applicazione dedicata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI REGGIANA TERAMO

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Reggiana Teramo, le quali scenderanno in campo per disputare la diciannovesima giornata del Girone B di Serie C. L’allenatore di casa, Aimo Diana, dovrà rinunciare allo squalificato Sciaudone. Con il modulo 3-5-2, questa la probabile formazione titolare della Reggiana: Voltolini; Luciani, Cremonesi, Camigliano, Libutti, Radrezza, Cigarini, Rossi, Contessa, Zamparo, Lanini.

In casa Teramo, il tecnico Federico Guidi, dovrà rinunciare allo squalificato Soprano. Con il modulo 4-3-3, ecco la probabile formazione titolare del Teramo, la quale affronterà la trasferta di Reggio Emilia: Agostino; Piacentini, Bellucci, Pinto, Ndrecka; Mungo, Arrigoni, Fiorani; Malotti, Bernardotto, Rosso.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Reggiana Teramo di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria della Reggiana, abbinata al segno 1, è quotata 1.50. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, ha una quota di 3.90. La vittoria esterna del Teramo, con segno 2, viene proposta a 6.75.



