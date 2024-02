DIRETTA/ Reggiana Ternana (risultato finale 0-2): la chiude Raimondo! (17 febbraio 2024)

DIRETTA REGGIANA TERNANA (RISULTATO FINALE 0-2): LA CHIUDE RAIMONDO!

La Reggiana continua a rincorrere il pareggio, al 17′ un potente sinistro di Kabashi si alza di poco sopra la traversa, a chiudere la partita è però la Ternana alla mezz’ora del secondo tempo. Bella invenzione di Faticanti che serve a Raimondo un pallone solo da piazzare in rete per lo 0-2. Sarà anche il risultato finale della partita, visto che al 41′ viene fischiato un rigore alla Reggiana per fallo di Marginean su Girma, ma la decisione viene revocata dopo l’on field review dell’arbitro al VAR. (agg. di Fabio Belli)

BARDI SALVA SU PEREIRO

Al 29′ chance per la Reggiana con un insidioso sinistro di Pieragnolo, quindi Antiste scambia bene con Gondo ma calcia alto. Al 35′ ammonito proprio Pieragnolo per un fallo su Pereiro, si arriva all’intervallo e quindi alla ripresa con Portanova in campo al posto di Melegoni nella Reggiana. Ammonito Rozzio, quindi al 9′ del secondo tempo occasione importante per il raddoppio della Ternana, con Pereiro che impegna severamente Bardi con un gran sinistro. (agg. di Fabio Belli)

SUBITO SGARBI!

La Ternana parte a buon ritmo al Mapei Stadium, subito pericoloso Favilli, quindi i rossoverdi trovano il gol del vantaggio al 9′ grazie a Sgarbi, che ribadisce a rete di sinistro su una corta respinta della difesa di casa. Al 12′ Bardi si oppone a un nuovo tentativo di Favilli, quindi vengono ammoniti Lucchesi e Gondo nel giro di 2′, con la Reggiana che fatica a creare pericoli e a impegnare Iannarilli. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Arriva il momento di dedicarci alla diretta di Reggiana Ternana numericamente parlando, ma andiamo con ordine e iniziamo dalla formazione ospitante. La Reggiana sta vivendo un buon momento, rimanendo imbattuta nelle ultime 7 partite. La squadra sembra particolarmente pericolosa nella fase iniziale della seconda metà di gioco, con il 28% dei suoi gol segnati tra i minuti 46 e 60. D’altra parte, la Ternana ha incontrato alcune difficoltà recenti perdendo 3 partite casalinghe consecutive.

La squadra trova spesso la via del gol nella fascia temporale che va dal minuto 61 al 75, contribuendo al 25% dei suoi gol in questo intervallo. Guardando agli scontri diretti, i padroni di casa non hanno avuto la meglio nelle ultime 3 sfide contro la Ternana, creando un contesto di rivalità interessante tra le due squadre. Speriamo che questa piccola lezione di matematica non vi abbia fatto venire il mal di testa, perché adesso si entra nel vivo con le formazioni ufficiali delle due compagini. La diretta di Reggiana Ternana sta per avere il suo fischio di inizio! (agg. Gianmarco Mannara)

REGGIANA TERNANA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Reggiana e Ternana sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo i precedenti scontri giocati tra queste due formazioni. Partendo dal 2009 queste due squadre si sono affrontate poi in 5 occasioni con due successi per i granata e tre per i rossoverdi. Le due vittorie per la formazione granata sono arrivate entrambe di misura con i risultati di, rispettivamente, 0-1 e 1-0. Ternano che ottenne il successo nel 2011 in serie C con il risultato di 0-2 al Mapei Stadium.

Le reti della vittoria erano state firmate da Bernardi e Nole, una per tempo. Nel 2012 ancora una volta successo da parte della Ternana con la doppietta decisiva firmata Davide Sinigaglia. Dopo un digiuno di 11 anni, queste due squadre sono tornate ad affrontarsi nuovamente in campo il 30 settembre 2023. Successo da parte della Ternana con il risultato netto di 3-0. Ad andare in rete Celli, Diakite e Di Stefano. (Marco Genduso)

REGGIANA TERNANA: TRA PLAYOFF E SALVEZZA!

Reggiana Ternana, in diretta sabato 17 febbraio 2024 alle ore 14.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Nel turno precedente, la Reggiana ha esteso a sette la serie di risultati utili ottenuti, pareggiando 1-1 sul campo della Cremonese. La partita allo stadio Giovanni Zini ha visto gli emiliani prendere il comando al 60′ con Marcandalli, ma i grigiorossi hanno pareggiato al 70′ con una girata volante di Coda. Tuttavia, un gol di Falletti al 82′ è stato annullato dal VAR per un fallo precedente di Castagnetti. Questo pareggio ha portato la squadra di Alessandro Nesta a 30 punti, attualmente a tre punti dalla zona playoff.

Dall’altra parte, la Ternana ha ottenuto un risultato nel turno precedente dopo due sconfitte consecutive, pareggiando 1-1 in casa contro lo Spezia. Tuttavia, c’è stato un po’ di rammarico, poiché il gol di Distefano al minuto 89 sembrava poter essere quello decisivo. Tuttavia, nei secondi finali, gli uomini di Breda hanno subito il pareggio con un gol di Di Serio al 95′. Con questo pareggio, le Fere si sono unite all’Ascoli al quint’ultimo posto con 22 punti, ora a cinque punti dalla zona di salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Ternana, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la Reggiana, Alessandro Nesta schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo; Portanova, Melegoni; Gondo. Risponderà la Ternana allenata da Roberto Breda con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, Pyythia, Carboni; Pereiro, Raimondo.

REGGIANA TERNANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggiana Ternana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria della Reggiana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Ternana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











