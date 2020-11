Diretta Reggiana Venezia/ Streaming video DAZN: riecco gli emiliani (Serie B)

DIRETTA REGGIANA VENEZIA: QUANTO PESERÀ IL COVID?

Reggiana Venezia, in diretta dal Mapei Stadium alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 8 novembre 2020, è una partita che inevitabilmente desta curiosità all’interno del programma della settima giornata di Serie B. Infatti la Reggiana è reduce da ben due partite consecutive saltate a causa del focolaio Covid scoppiato nella squadra emiliana: rinvio contro il Cittadella, poi il grande caos che ha circondato la partita contro la Salernitana causa mancato accordo fra le parti. Oggi con la diretta di Reggiana Venezia si dovrebbe tornare a parlare solo di calcio giocato, anche se evidentemente la situazione resta complicata. La classifica ci parla di 4 punti per la neopromossa Reggiana, che d’altronde solo quattro partite ha giocato finora, mentre il Venezia si sta mettendo maggiormente in evidenza e si gode 10 punti nonostante un match a sua volta da recuperare dopo la bella vittoria per 2-0 sull’Empoli nella partita giocata su due giorni causa nebbia nello scorso weekend.

DIRETTA REGGIANA VENEZIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta di Reggiana Venezia sarà offerta agli abbonati della piattaforma DAZN sotto forma di diretta streaming video, come ormai tifosi e appassionati sanno molto bene per quanto riguarda il campionato di Serie B, che è appunto una grande esclusiva di DAZN, anche se ciò comporta l’assenza di una diretta tv “classica”. Per i non abbonati, i riferimenti principali saranno siti e social delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA VENEZIA

Passando ad esaminare le probabili formazioni di Reggiana Venezia, restiamo molto cauti per quanto riguarda i padroni di casa, che hanno superato la fase più critica dell’emergenza Covid ma restano comunque condizionati da alcune assenze e dalla condizione generale del gruppo, che non può evidentemente essere al top. Vedremo dunque quali saranno le scelte dell’allenatore Massimiliano Alvini, mentre per il Venezia di Paolo Zanetti possiamo senza dubbio prendere come modello la formazione vittoriosa contro l’Empoli. Modulo 4-3-3 con Lezzerini in porta e davanti a lui i quattro difensori Ferrarini, Modolo, Ceccaroni e Felicioli; a centrocampo potremmo ipotizzare il terzetto formato da Fiordilino, Cernigoj e Maleh, infine indichiamo Aramu, Forte e Johnsen come papabili titolari nel tridente d’attacco del Venezia.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico su Reggiana Venezia è logicamente condizionato dalle tribolate vicende vissute dagli emiliani nelle scorse settimane, tanto che le principali agenzie di scommesse sportive italiane hanno deciso di non fornire le quote su questo incontro di Serie B che potrebbe per questi motivi vedere favorito il Venezia.



