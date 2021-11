Diretta/ Reggiana Viterbese (Serie C) streaming video e tv. Testacoda al “Mapei”

DIRETTA REGGIANA VITERBESE: TUTTO FACILE PER GLI EMILIANI…

Reggiana Viterbese, in diretta domenica 28 novembre 2021 alle ore 14.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di andata del campionato di Serie C. Testacoda al Mapei Stadium con la Reggiana prima della classe che ospita la Viterbese ultima in classifica. Gli etruschi sono però reduci da una importante vittoria contro il Gubbio che ne ha cambiato le prospettive, permettendo loro di agganciare il Grosseto anche se è arrivato un ko contro il Padova nei quarti di finale di Coppa Italia.

La Reggiana ha invece battuto in trasferta l’Imolese nell’ultimo impegno disputato. Vittoria importante per i granata chiamati a difendersi dall’assalto del Modena, lontano solo due lunghezze dal primo posto, e dal Cesena a -3, in una volata che si preannuncia già appassionante. Reggiana e Viterbese tornano ad affrontarsi in campionato a Reggio Emilia dal 12 dicembre 2007, furono i granata ad imporsi con un pirotecnico 6-3.

DIRETTA REGGIANA VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Teramo non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA VITERBESE

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Viterbese, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la Reggiana, Aimo Diana schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Voltolini; Luciani, Camigliano, Cauz; Guglielmotti, Radrezza, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Zamparo, Lanini. Risponderà la Viterbese allenata da Giuseppe Raffaele con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Bisogno; D’Ambrosio, Martinelli, Van Der Velden; Fracassini, Calcagni, Megelaitis, Foglia, Errico; Murilo, Volpe.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Reggiana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.32, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo della Viterbese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.70.



