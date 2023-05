Diretta/ Reggina Ascoli streaming video tv: partita cruciale per i playoff

DIRETTA REGGINA ASCOLI, SCONTRO DIRETTO

La diretta Reggina Ascoli, in programma venerdì 19 maggio alle ore 20:30, è il più classico degli scontri diretti dell’ultima giornata. Le due compagini sono a pari punto e ad una sola lunghezza dal Palermo, ottava in classifica e dunque attualmente l’ultima squadra avente diritto di partecipazione ai playoff. Dunque in caso di vittoria rosanero, sia Reggina che Ascoli non avrebbe alcuna chance di poter ambire alla fase finale per un posto in Serie A.

Se però i siciliani dovessero perdere o pareggiare, ecco che Reggina Ascoli diventa una sfida fondamentale. Così come se dovesse aver problemi il Venezia, attualmente a +2 dal duo che si affronterà al Granillo. Insomma, una Serie B ancora tutta da scrivere e molto passerà dalla sfida tra amaranto e bianconeri.

REGGINA ASCOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Reggina Ascoli sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Reggina Ascoli è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

REGGINA ASCOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Reggina Ascoli vedono gli amaranto schierarsi col 3-5-2. In porta Colombi, difesa formata da Loiacono, Camporese e Gagliolo. A centrocampo Fabbian, Majer e Hernani mentre Pierozzi e Di Chiara giocheranno come esterni. Il tandem offensivo sarà Rivas-Strelec.

Risponde l’Ascoli con il 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà Leali mentre davanti a lui il quartetto sarà Adjapong, Botteghin, Simic e Giordano. Collocolo e Caligara saranno le due mezzali mentre Buchel guiderà come da regista il centrocampo. Tocca a Pedro Mendes fare il trequartista e fornire i palloni giusti a Dionisi e Forte.

REGGINA ASCOLI, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Reggina Ascoli danno favorita la squadra di casa a 1.91. Sempre secondo bet365, il pareggio è quotato 3.50 mentre il 2 fisso in favore dei bianconeri lo possiamo trovare a 4.

Per quanto riguarda il discorso dell’Over 2.5, l’eventualità di vedere almeno 3 gol in questa sfida è dato a 1.98 contro l’1.88 dell’Under. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1.75 e 2.10.











