Diretta Reggina Bisceglie/ Streaming video e tv: quote, sfida delicata (Serie C)

Reggina Bisceglie, diretta da Bonaldi, si disputa oggi domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Granillo di Reggio Calabria. Amaranto capaci di iniziare con un buon piglio la nuova stagione, come raramente era avvenuto nelle precedenti, travagliate annate. Dopo il pari sul campo della Virtus Francavilla, i calabresi hanno travolto la Cavese con una goleada, 5-1 con gol di Corazza, autogol di Bisogno, Reginaldo e ancora reti di Sounas e Bellomo. Una prova frizzante che andrà ora confermata contro i pugliesi che hanno saputo sorprendere in avvio di campionato. Ripescato in extremis, il Bisceglie è prima passato in trasferta in casa del Rende, per poi bloccare in casa sul pari il quotato Catanzaro. Un approccio diverso rispetto alla scorsa stagione in cui il Bisceglie è stato costantemente in affanno, prima di perdere i play out contro la Lucchese ai calci di rigore.

Reggina-Bisceglie, domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Reggina-Bisceglie, domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Granillo. I padroni di casa calabresi allenati da Toscano schiereranno un 4-3-3 con Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, Salandria, Sounas, Bresciani; Corazza, Reginaldo. Risponderà il Bisceglie di Vanoli schierata con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Casadei; Mastroippolito, Picinni, Zigrossi; Tarantino, Rafetrania, Wilmots, Aboncklet; Ungaro; Gatto, Longo.

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Reggina favorita per la conquista dei tre punti contro il Bisceglie. Vittoria interna proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio viene quotato 3.90 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 7.25. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.80, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.85.



