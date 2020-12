Diretta/ Reggina Brescia (Serie B) streaming video DAZN: amaranto in crisi

DIRETTA REGGINA BRESCIA: SFIDA INCERTA!

Reggina Brescia, in diretta dallo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria in programma sabato 5 dicembre 2020 alle ore 15.30, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie B. Gli amaranto sono ufficialmente in crisi dopo la sconfitta di Monza che ha segnato il quarto ko consecutivo per la formazione calabrese, che era partita con buone ambizioni a inizio stagione ma è stata costretta a digerire la dura realtà del campionato cadetto, dal quale mancava da 6 stagioni, in maniera più complicata del previsto. Un solo gol realizzato dalla squadra di Toscano negli ultimi 4 match disputati, ha comunque 2 soli punti in più rispetto agli avversari di turno un Brescia che non è riuscito per ora a ingranare come sperato. Anche l’arrivo di Lopez in panchina non ha regalato continuità e l’ultima sconfitta interna contro il Frosinone ha avuto il sapore di una bocciatura per quella che poteva essere per le Rondinelle una candidatura non tanto per l’altissima classifica, ma almeno per la zona play off.

DIRETTA REGGINA BRESCIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Brescia non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA BRESCIA

Le probabili formazioni di Reggina Brescia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Domenico Toscano con un 3-4-1-2: Guarna; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. Gli ospiti guidati in panchina da Diego Lopez schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-2-1 come modulo di partenza: Joronen; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Cistana; Ndoj, Van De Looi, Dessena; Spalek, Jagiello; Aye

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Reggina e Brescia queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.45, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 2.95 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.20.



