DIRETTA/ Reggina Brescia video streaming tv: la grande tradizione dell’anticipo

DIRETTA REGGINA BRESCIA, TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Reggina Brescia soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Tra Serie A e Serie B, c’è una grande tradizione tra amaranto e Rondinelle. Le ultime uscite hanno visto esultare più volte la formazione lombarda: entrando nel dettaglio, nelle ultime cinque partite sono state registrate due vittorie della Reggina e tre vittorie per il Brescia. Il primo confronto risale al 1995, in serie cadetta: vittoria per 2-1 della compagine calabrese.

L’ultimo match disputato in Serie A è invece risalente al 2005: vittoria per 2-0 del Brescia con reti firmate da Di Biagio e Stankevicius. Tornando alle ultime gare, le due sfide dello scorso campionato hanno visto trionfare il Brescia: 0-2 all’andata e 3-0 al ritorno. All’andata di questo campionato, invece, è stata la Reggina a festeggiare per i tre punti: risultato di 0-2, reti firmate da Fabbian e dal solito Menez. (Aggiornamento di MB)

REGGINA BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Reggina Brescia sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Reggina Brescia è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

LA LEONESSA SOGNA IL COLPO ESTERNO

La diretta Reggina Brescia, in programma venerdì 21 aprile alle ore 20:30, vede sfidarsi due squadre con obiettivi molto diversi nonostante un rendimento recente simile. I padroni di casa sono quinti in classifica a 49 punti distanti solo tre lunghezze dal Sudtirol quarto, posizione che insieme al terzo posto vale l’accesso diretto alle semifinali dei playoff.

Al tempo stesso anche terminare la stagione regolare tra il quinto e l’ottavo posto garantirebbe la partecipazione ai playoff, ma partendo dai quarti di finale. Per questo la Reggina di Filippo Inzaghi punta agli alto-atesini, evitando di fatti di affrontare un turno in più. Nello scorso turno gli Amaranto hanno lasciato punti pesanti in casa del fanalino di coda Benevento pareggiando 1-1, interrompendo la striscia di due vittorie di fila. Il Brescia invece è penultimo, distante due punti dalla zona playout e sette da quella relativa alla salvezza. Una bagarre incredibile nei bassifondi della classifica che chiama i lombardi a collezionare punti, come capitato nelle recenti prestazione che hanno visto i biancoazzurri vincere con la Ternana e pareggiare con la Spal.

In casa la Reggina ha conquistato fin qui 26 punti in 16 partite frutto di 8 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Un rendimento interno da undicesima della classe, ma con l’ultima sfida giocata al Granillo che ha visto la truppa di Inzaghi battere 1-0 il Venezia. Fatica parecchio invece il Brescia lontano da casa come testimoniano le 8 sconfitte nelle 16 gare esterne con 6 pareggi e appena 2 vittorie. Nelle ultime cinque partite in trasferta, i biancoazzurri hanno messo a referto i pareggi con Cittadella, Venezia e Spal oltre a due sconfitte contro Benevento e Ascoli.

REGGINA BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Reggina Brescia vedono i calabresi schierarsi con il 3-1-4-2. In porta Colombi, linea difensiva posta qualche metro più avanti formata da Cionek, Camporese e Loiacono. In mediana ci sarà Crisetig mentre a centrocampo Di Chiara e Pieriozzi saranno gli esterni con Hernani e Fabbian che comporranno la zona nevralgica. In avanti Menez e Strelec sono chiamati al ruolo di finalizzatori.

Risponde il Brescia con il 4-3-2-1. Tra i pali ci sarà Andrenacci con il pacchetto arretrato che vedrà Karacic e Jallow terzini con Cistana e Mangraviti al centro. Bisoli e Bjorkengren mezzali supporteranno il regista Labojko. Dietro l’unica punta Aye presenti come trequartisti Rodriguez e Listkowski.

REGGINA BRESCIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Reggina Brescia vedono favorita la squadra di casa a 2.45. Sempre secondo bet365, il pareggio e l’eventuale vittoria esterna dei lombardi sono quotate allo stesso modo ovvero a 3.10.

Equilibrato anche il discorso Gol: entrambe le squadre a segno sono quotate 1.95, al contrario 1.80. Infine andiamo ad analizzare l’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol tra tutte e due le squadre. L’esito favorevole di questa giocata è offerta a 2.15 mentre un massimo di due reti viene quotato 1.67.











