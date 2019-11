Diretta Reggina Casertana/ Streaming video: una classica per la capolista (Serie C)

Reggina Casertana sarà diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani della sezione Aia di Teramo. Una delle gare più intriganti della quattordicesima giornata del girone C della serie C, è in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 10 novembre 2019. Indubbiamente la Reggina sta volando sulle ali di un entusiasmo che sembra decisivo per la corsa alla serie B. Gli amaranto stanno giocando una stagione molto positiva, che potrebbe essere l’annata buona per rientrare in quella Serie B che ormai manca dal Granillo da troppi anni: Reggina Casertana sarà naturalmente in tal senso una tappa importante, una classica del calcio meridionale che per i calabresi arriva dopo il netto successo di Potenza. Dall’altra parte ecco una Casertana a caccia di punti per assestarsi in quella zona playoff dalla quale entra ed esce per via della sua eccessiva discontinuità, dimostrata anche in occasione del pareggio con la Viterbese. È attesa una gara importante da parte dei campani che questa volta non vogliono sbagliare e proveranno ad ogni costo a fare uno sgambetto alla squadra più forte del girone.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Casertana non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA CASERTANA

Guardando alle probabili formazioni di Reggina Casertana, ecco che per i padroni di casa mister Toscano non avrà certo intenzione di cambiare il suo scacchiere vincente. Molto bene in questa fase i suoi calciatori, che stanno disputando una stagione più che positiva. Il modulo sarà il 3-4-1-2 con Guarna in porta, Loiacono, Blondett e Rossi a comporre la linea di difesa. In mezzo al campo i calabresi avranno Bianchi e De Rose con Garufo e Rolando a fare da esterni con l’arduo compito di mettere in difficoltà la formazione rossoblu. Il trequartista sarà senza alcun dubbio Bellomo che dovrà fornire palloni ai due centravanti, ovvero Denis e Corazza, attualmente capocannoniere. In casa Casertana si fa invece la conta degli infortuni anche se la situazione sembra stia tornando lentamente tranquilla. Per mister Ginestra il modulo sarà il 3-5-2 con Crispino in porta, Santoro, Caldore e Longo in difesa. A centrocampo spazio certo per D’Angelo, Zito e Lezzi con Paparusso e Adamo a fare da esterni. In avanti inossidabile il duo Starita-Castaldo che sta facendo grandi cose e che potrà dire la sua da qui a fine stagione.

PRONOSTICO E QUOTE

Per le quote attese nel pronostico di Reggina Casertana, invece, ecco che l’agenzia di scommesse sportive SNAI quota la vittoria della formazione di casa (segno 1) a 1.75, mentre il pareggio tra le due squadre – naturalmente segno X – viene dato a 3.25. La vittoria esterna della Casertana è infine quotata a 2.75 per chi vorrà puntare sul segno 2.



