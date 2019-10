Diretta Reggina Catanzaro/ Streaming video tv: importante derby calabrese (Serie C)

Reggina Catanzaro sarà diretta dal signor Daniele Paterna: alle ore 20:45 di sabato 12 ottobre le due squadre si affrontano al Granillo nell’anticipo della nona giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Una partita che non è solo un sentito derby calabrese, dunque in un contesto che prescinde da qualunque risultato stagionale: in queste prime giornate del girone C infatti le due squadre hanno dimostrato di poter correre anche per la promozione diretta, e questa sera vogliono provare a mettere ulteriore pressione alla Ternana che rischia di andare in fuga. Gli amaranto però devono rifarsi da un ultimo turno che li ha visti perdere leggermente terreno, con un deludente pareggio a Pagani; il Catanzaro ha avuto qualche alto e basso ma si sta confermando di primo livello come era già accaduto lo scorso anno, domenica ha festeggiato una vittoria interna sulla Virtus Francavilla e ha ripreso la marcia. Vediamo allora come andranno le cose nella diretta di Reggina Catanzaro; nel frattempo possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Catanzaro non sarà disponibile sui canali del nostro Paese: come sempre dunque bisognerà affidarsi al portale Eleven Sports, che fornisce l’intera programmazione delle partite di Serie C (anche di Coppa Italia) in diretta streaming video. Bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al servizio oppure acquistare il singolo evento di settimana in settimana, solitamente ad un prezzo fissato al termine dell’anno.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA CATANZARO

In Reggina Catanzaro Mimmo Toscano potrebbe lanciare Denis: il Tanque aspetta il suo momento e spera in una maglia al posto di Reginaldo, con la possibile conferma del bomber Corazza. Rivas sarà il giocatore che agirà come trequartista, ma Bellomo lo insidia; Rolando e Bresciani gli esterni di un centrocampo che dovrebbe essere completato da Nicolà Bianchi e De Rose nel settore nevralgico. Difesa a tre davanti al portiere Guarna: Marco Rossi, Blondett e Loiacono sono in vantaggio su Gasparetto. Gaetano Auteri schiera il suo Catanzaro con un modulo simile: qui c’è un tridente con Mamadou Kanoute e Fischnaller che si allargano a supportare Bianchimano, per ilresto lo schieramento è speculare agli avversari. Statella e Nicoletti i due esterni di centrocampo, con De Risio e Maita a fare i centrali; in difesa cercano spazio Figliomeni e Riggio, uno dei due potrebbe essere titolare ma bisognerà vedere chi tra Quaranta, Celiento e Martinelli potrebbe riposare. In ogni caso, il portiere sarà come sempre Raffaele Di Gennaro.

QUOTE E PRONOSTICO

In Reggina Catanzaro sono i padroni di casa a partire favoriti, ma la situazione di questo derby calabrese è in equilibrio: la vittoria degli amaranto, identificata dal segno 1, vale infatti 2,00 volte la cifra investita contro il valore di 3,80 che accompagna il segno 2, eventualità che regola il successo esterno dei giallorossi. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X: in questo caso il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,10 volte quanto avrete messo sul piatto.



