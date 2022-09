DIRETTA/ Reggina Cittadella video streaming tv: partita maledetta per i calabresi

DIRETTA REGGINA CITTADELLA: TESTA A TESTA STORICO

Ormai una sorta di classico della Serie B, la diretta di Reggina Cittadella vanta ben dieci precedenti dal campionato 2011-2012 in poi, tutti disputati nel campionato cadetto con un bilancio di cinque vittorie per il Cittadella, quattro pareggi e un solo successo per la Reggina, per giunta in Veneto (1-2 in data sabato 4 maggio 2013). Il fattore campo è decisamente più un problema che un vantaggio, dal momento che pure le ultime quattro affermazioni del Cittadella sono arrivate tutte in trasferta e l’ultima volta di una vittoria casalinga è il 3-2 del Cittadella in Veneto di sabato 10 dicembre 2011.

Complessivamente, in Serie B Reggina e Cittadella si sono affrontate sedici volte, con un bilancio di sette vittorie venete, cinque pareggi e quattro successi per i calabresi. Infine, nello scorso campionato il Cittadella vinse 0-1 in casa della Reggina lunedì 1° novembre 2021, poi ecco un pareggio per 0-0 in Veneto martedì 15 marzo scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

REGGINA CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Reggina Cittadella sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Parma in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CALABRESI SCATENATI!

Reggina Cittadella, in diretta sabato 17 settembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, sarà una sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie B. Inzaghi vuole sognare dopo aver agganciato la vetta della classifica a braccetto con il Brescia. Colpaccio calabrese in casa del Pisa nell’ultimo match disputato, terza vittoria consecutiva con la Reggina che è sembrata la squadra più determinata in questo avvio di stagione.

Recita sempre un ruolo importante il Cittadella, che ha sfruttato la chance in extremis contro il Frosinone nell’ultimo match disputato e ha ottenuto un’importantissima vittoria allo scadere, con i veneti che sperano di tornare competitivi per la zona play off in questa stagione. Il primo novembre 2021 il Cittadella ha vinto di misura l’ultimo match disputato in casa della Reggina, 1-0 per i calabresi anche nell’ultimo successo interno contro i veneti, datato 10 febbraio 2002.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Reggina Cittadella, match che andrà in scena allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Per la Reggina, Filippo Inzaghi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Menez, Rivas. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kastrati; Cassandro, Frare, Visentin, Donnarumma; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Baldini, Tounkara.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggina Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Reggina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











