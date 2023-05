DIRETTA/ Reggina Como video streaming tv: all’andata fu un colpo calabrese

DIRETTA REGGINA COMO: TESTA A TESTA

La diretta di Reggina Como presenta la sfida tra Pippo Inzaghi e Moreno Longo, attaccante come difensore se pensiamo ai ruoli dei due, prima di appendere le scarpette al chiodo. I precedenti storici non sono molti tra le due formazioni: sono ben 7 le partite da analizzare. Il primo incontro è avvenuto nel 2001 con il successo amaranto per 4-1. Era la seconda giornata del campionato di Serie B; girone di ritorno che sorrise ancora alla formazione calabrese con la vittoria per 1-2. Al termine della stagione le due formazioni approdarono in massima serie, riaffrontandosi in Serie B.

Pareggio per 1-1 all’andata e successo Reggina al ritorno con il risultato di 4-1, ancora una volta. Lungo digiuno della sfida tra il 2003 ed il 2021 con la sfida che ritorna in data 18 dicembre con il pareggio per 1-1, il secondo consecutivo in casa Como. Rivas della Reggina la sblocca e Cerri la porta in pareggio al minuto 55. Nel 2022 successo Como per 1-4 (in trasferta questa volta) con le reti di Parigini, Blanco, Cerri e Nino La Gumina. Quest’anno nella gara di andata vittoria della Reggina per 0-1 con la rete, decisiva, di Hernani dagli undici metri. (Marco Genduso)

REGGINA COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Reggina Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pisa Frosinone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Reggina Como, in diretta sabato 6 maggio 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie B. Piove sul bagnato per la Reggina che, dopo aver assistito alla festa del Frosinone perdendo 3-1 allo “Stirpe” nell’ultima sfida disputata, si è ritrovata ancora penalizzata per complessivi 7 punti per irregolarità amministrative, con gli amaranto ora a 4 lunghezze di distanza sia dai play off sia dai play out.

L’ultimo pari interno contro il Palermo ha lasciato il Como a -3 dagli spareggi promozione, obiettivo ancora raggiungibile anche se per i lariani l’obiettivo è sicuramente quello di portare matematicamente in porto una salvezza diretta che era il traguardo di partenza del club. All’andata Reggina corsara di misura al “Sinigaglia”, netta vittoria per 1-4 del Como nell’ultimo precedente disputato al “Granillo” e datato 30 aprile 2022.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA COMO

Le probabili formazioni della diretta Reggina Como match che andrà in scena allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Per la Reggina, Filippo Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono; Bouah, Fabbian, Majer, Hernani, Liotti; Menez, Strelec. Risponderà il Como allenato da Moreno Longo con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali, Arrigoni, Bellemo, Ioannou; Iovine; Cerri, Cutrone.

REGGINA COMO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggina Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria della Reggina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Como, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.

