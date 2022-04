Diretta/ Reggina Como, streaming video tv: sfida senza obiettivi (Serie B)

DIRETTA REGGINA COMO: SFIDA TRA DUE DELUSE…

Reggina Como, in diretta sabato 30 aprile 2022 alle ore 16.15 presso lo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie B. In campo due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato: sia i calabresi che i lariani sono già salvi e non possono raggiungere la zona playoff. Insomma, nessun obiettivo in palio quest’oggi…

Entriamo nel dettaglio della diretta Reggina Como e conosciamo i percorsi delle due squadre. La Reggina è dodicesima in classifica con 46 punti, frutto di 13 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio esterno per 0-0 contro l’Alessandria. Il Como, invece, è quattordicesimo con 44 punti, raccolti grazie a 10 vittorie, 14 pareggi e 12 sconfitte. Momento no per la formazione lombarda, reduce da quattro sconfitte di fila: l’ultima per 0-2 contro il Vicenza.

DIRETTA REGGINA COMO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Reggina Como sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA COMO

Qualche nodo da sciogliere per Stellone e Gattuso nelle probabili formazioni della diretta Reggina Como. Iniziamo la nostra analisi con i padroni di casa, schierati con l’ormai consueto 3-5-2. In porta Micai, linea a tre di difesa composta da Adjapong, Cionek e Stravropoulos. Giraudo e Rivas sulle corsie esterne, con Ejjaki, Crisetig e Kupisz in mezzo. In attacco, l’esperienza e la qualità di Menez a ridosso di Folorunsho. Passiamo adesso al Como, che scenderà in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Gori, pacchetto arretrato composto da Vignali, Solini e Varnier. Sulle corsie laterali Parigini e Ioannou, con Bellemo e Kabashi in cabina di regia. In attacco, Blanco e Gabrielloni alle spalle di Gliozzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della diretta Reggina Como. Sarà una sfida molto equilibrata quella del Granillo, con la formazione di casa leggermente favorita. Prendiamo come riferimento le quotazioni dei bookmakers di Eurobet: la vittoria della Reggina è data a 2,25, il pareggio è dato a 3,20, mentre la vittoria del Como è data a 3,20. Non è previsto un grande spettacolo secondo gli analisti: l’Under 2,5 è a 1,75, mentre l’Over 2,5 è a 1,90. Quote simili per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,72 e 2,00.











