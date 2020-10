Diretta Reggina Cosenza/ Streaming video DAZN: intrigante derby al Granillo (Serie B)

DIRETTA REGGINA COSENZA: LA BANDA DI MENEZ PRONTA A STUPIRE

Reggina Cosenza sarà diretta dal signor Riccardo Ros, ed è valida per la quarta giornata del campionato di Serie B 2020-2021: squadre in campo allo stadio Granillo martedì 20 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 21:00. Si tratta dunque di un turno infrasettimanale per il campionato cadetto, e abbiamo un affascinante derby che torna a farci compagnia: la Reggina è neopromossa ma già dalla campagna acquisti si è notata l’ambizione di fare subito il salto di qualità, sabato gli amaranto sono andati a giocare a Chiavari e sono stati beffati dall’Entella, mancando all’ultimo minuto la vittoria per effetto di un calcio di rigore. Un pareggio comunque utile a muovere la classifica da parte di Mimmo Toscano, che punta chiaramente ai playoff; il Cosenza nella stagione del lockdown ha ottenuto una fantastica salvezza e ora vuole riprovarci con qualche sostanziale miglioramento, nell’ultima giornata ha mostrato carattere nel pareggiare al San Vito contro un Cittadella che è tra le favorite per la promozione. La partita è incerta: aspettiamo allora la diretta di Reggina Cosenza per scoprire come finirà, intanto però possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

Mimmo Toscano affronta Reggina Cosenza con il solito 3-4-1-2, ma questa volta potrebbe cambiare qualcosa visti gli impegni ravvicinati: rischia almeno uno tra Denis e Ménez, in agguato c’è Vasic che può avere la maglia nel reparto offensivo con Mastour pronto a fare il trequartista in luogo di Bellomo. A centrocampo scalpita Folorunsho: Nicolò Bianchi è l’indiziato a lasciargli la maglia con la conferma di Crisegi, sulle corsie laterali potrebbero invece giocare Peli e Di Chiara anche se Situm a destra potrebbe essere ancora titolare. Marco Rossi, Cionek e Loiacono compongono il terzetto difensivo a protezione del portiere Guarna, visto che Plizzari è risultato positivo al Coronavirus.

Modulo quasi speculare per Roberto Occhiuzzi: la differenza sta nel fatto che c’è una sola punta – Borelli e Gliozzi si candidano per sostituire Petre – e due trequartisti che potrebbero essere ancora Carretta e Baez, anche se in agguato resta Beh Lhassine Kone. Sulle fasce, Corsi e Bittante devono vincere la concorrenza dello stesso Kone – che può arretrare – e Bouah, mentre in mezzo al campo Sciaudone potrebbe essere confermato e venire affiancato da Bruccini, non utilizzato sabato. In difesa saranno Ingrosso, Legittimo e Idda a stare davanti al portiere Falcone; eventualmente Raffaele Schiavi potrebbe sperare in una maglia dal primo minuto, prendendo il posto di uno dei due.

Un pronostico su Reggina Cosenza è stato fornito dall’agenzia Snai: gli amaranto partono favoriti per questa partita, avendo un valore di 2,05 volte la puntata sul segno 1 che identifica la loro vittoria. L’eventualità del pareggio vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 3,15 volte quanto puntato, mentre il segno 2 da giocare per il successo dei lupi vi farebbe guadagnare una cifra che ammonta a 3,90 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

