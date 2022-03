Diretta Reggina Cosenza/ Streaming video tv: Lupi puntano la salvezza (Serie B)

DIRETTA REGGINA COSENZA: PARTITA COMBATTUTA!

La diretta di Reggina Cosenza, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie B, è in programma sabato 19 marzo a partire dalle 14.00. L’impegno mette in palio punti importanti, soprattutto per i Lupi, che si trovano attualmente in zona play-out a quota 24. Un passo falso potrebbe farli ripiombare nel baratro, ma allo stesso tempo l’area bianca della classifica è ancora lontana. La situazione degli amaranto è sicuramente migliore, dato che si trovano all’undicesimo posto a quota 40. La salvezza è ormai certa e con una striscia di risultati positivi e un po’ di fortuna si potrebbe addirittura puntare ai play-off.

I padroni di casa, nonostante sulla carta siano favoriti, non stanno vivendo un momento ottimale. La vittoria, infatti, manca da tre turni: nell’ultimo è arrivato il pareggio a reti bianche contro il Cittadella. Il bilancio è lo stesso per gli ospiti, che nella scorsa giornata hanno ottenuto però un ottimo pareggio contro il Lecce, che ambisce alla promozione. Il risultato favorevole ha dato ampia fiducia alla squadra di Pierpaolo Bisoli, che adesso vuole scalare ulteriormente posizioni. L’esito di questa partita è dunque tutt’altro che scontato.

DIRETTA REGGINA COSENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Reggina Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire il medesimo impegno in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone. Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile utilizzare lo streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Reggina Cosenza risentono di qualche assenza da ambo le parti. I padroni di casa dovranno infatti fare a meno dello squalificato Loiacono, così come gli ospiti che non avranno a disposizione Palmiero. Il tecnico degli amaranto Roberto Stellone dovrebbe schierare così il suo 3-5-2: Turati; Cionek, Amione, Stavropoulos; Hetemaj, Crisetig, Bianchi, Di Chiara, Giraudo; Folorunsho, Montalto. Il tecnico dei rossoblù Pierpaolo Bisoli dovrebbe piazzarsi a specchio: Matosevic; Hristov, Vaisanen, Camporese; Di Pardo, Sy, Voca, Carraro, Liotti; Caso, Laura.

QUOTE REGGINA COSENZA

Le quote della diretta Reggina Cosenza, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno per favorite i padroni di casa, anche se non sono molto squilibrate. La vittoria degli amaranto, con il segno 1, è infatti proposta a 2,10. Il successo dei rossoblù, con il segno 2, si trova invece a 3,90. Un pareggio, con il segno X, è infine fissato a 3,00.











