DIRETTA/ Reggina Cremonese streaming video tv: Marinelli è l’arbitro del match

DIRETTA REGGINA CREMONESE: L’ARBITRO

L’incontro che si gioca al Granillo di Reggio Calabria tra Reggina e Cremonese sarà diretta da Livio Marinelli, arbitro 37enne della sezione di Tivoli alla seconda designazione in serie B per la stagione corrente. Il primo direttore di gara, che pure conta già alle 4 presenze nel campionato di Serie A 2021-22, in stagione è stato protagonista in cadetteria solo per il match Benevento-Perugia del settimo turno, dove pure ha sventolato ben cinque cartellini gialli.

Diretta/ Reggiana Cesena (risultato 0-0) streaming video tv: un punto a testa!

Dobbiamo pure aggiungere che oggi per Marinelli nella gara di Reggio Calabria gli assistenti di linea sono Scatragli e Yoshikawa, con Saia a svolgere il compito di quarto uomo: invece alla postazione VAR opererà Dionisi con assistente Muto nella 13^ giornata di campionato.

DIRETTA REGGINA CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Cremonese sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

DIRETTA/ Cremonese Spal (risultato finale 1-1) video tv: pari e patta!

PARTITA DA TRIPLA!

Reggina Cremonese, in diretta domenica 21 novembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Obiettivo continuità per entrambe le formazioni che prima della sosta hanno attraversato però due momenti diametralmente opposti. Ottima fase per la Reggina che vincendo il derby in casa del Cosenza, storicamente ostile, ha anche risposto al ko interno col Cittadella, vincendo la quarta partita nelle ultime cinque disputate in campionato.

La Cremonese invece dopo un avvio brillante è senza vittoria da cinque partite consecutive, nelle quali ha ottenuto quattro pareggi e una sconfitta. 1-1 nell’ultimo impegno interno dei grigiorossi contro la Spal, al momento sesto posto con Benevento e Como mentre la Reggina divide il terzo posto con il Pisa. Il 30 dicembre 2020 la Reggina ha vinto 1-0 l’ultimo precedente interno contro la Cremonese, da ricordare anche lo storico spareggio di Pescara del 1989 che vide i grigiorossi battere ai rigori gli amaranto e ottenere la promozione in Serie A.

DIRETTA/ Cosenza Reggina (risultato finale 0-1) streaming: Montalto decide il derby

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA CREMONESE

Le probabili formazioni della diretta Reggina Cremonese, match che andrà in scena allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Per la Reggina, Alfredo Aglietti schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turati; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Galabinov, Montalto. Risponderà la Cremonese allenata da Fabio Pecchia con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Bianchetti, Valeri; Valzania, Castagnetti, Fagioli; Zanimacchia, Di Carmine, Gaetano.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Reggina Cremonese: la previsione di questo bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2.40 volte l’importo investito, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote una vincita corrispondente a 3.10 volte la puntata mentre con il segno 2, su cui puntare per il successo degli ospiti, andreste a intascare una somma equivalente a 3.00 volte quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA