DIRETTA/ Reggina Crotone video streaming tv: ecco la storia del derby calabrese

DIRETTA REGGINA CROTONE: TESTA A TESTA

Analizziamo da vicino i precedenti della diretta di Reggina Crotone. All’Oreste Granillo le due squadre si sono affrontate fino a oggi per sette volte. Il bilancio è in favore degli amaranto che hanno vinto in tre occasioni, una sola volta ha avuto la meglio la squadra rossoblù con tre pareggi a completare il quadro. L’ultima volta a Reggio Calabria la squadra ospite si impose 1-4, il calendario diceva 15 marzo del 2014. Dopo un primo tempo molto equilibrato gli ospiti andavano avanti con Cataldi al minuto 65. Gerardi la pareggiava al 74esimo con gli ospiti che nel finale però riuscivano a vincerla col gol di Ishak e una doppietta di Pettinari di cui uno su calcio di rigore.

La Reggina non vince in casa contro il Crotone da una sfida dell’agosto del 2013 valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. La gara fu decisa all’inizio della ripresa da una rete del bomber Gerardi. All’andata all’Ezio Scida di Crotone non si andò oltre al risultato di 1-1. Gli ospiti passavano in vantaggio con Galabinov con i padroni di casa che pareggiavano grazie a una rete di Benali a inizio ripresa.

DIRETTA REGGINA CROTONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Crotone sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

SFIDA DELICATA!

Reggina Crotone, in diretta sabato 12 febbraio 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Oresta Granillo di Reggio Calabria sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Derby calabrese tra due squadre al momento alle prese con una classifica che scotta. Perdendo a Terni la Reggina è incappata nella terza sconfitta consecutiva, la buona partenza in questo campionato è ormai solo un ricordo e gli amaranto sono ora sestultimi, a +2 dalla zona play out.

Il Crotone è terzultimo e reduce da tre pareggi consecutivi, l’ultimo in casa contro il Cittadella: la formazione pitagorica sta cercando faticosamente di risalire la china dopo un girone d’andata disastroso ma si trova ancora a -4 dalla zona play out. Nel match d’andata a Crotone le due squadre hanno pareggiato 1-1, a Reggio Calabria non si gioca dal 15 marzo 2014, 1-4 per il Crotone nell’ultimo derby disputato allo stadio Granillo.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Reggina Crotone, match che andrà in scena all’Oreste Granillo di Reggio Calabria. Per la Reggina, Roberto Stellone schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turati; Adjapong, Cionek, Aya, Di Chiara; Kupisz, Crisetig, Hetemaj, Bellomo; Galabinov, Montalto. Risponderà il Crotone allenato da Francesco Modesto con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Saro; Nedelcearu, Paz, Cuomo; Mogos, Estevez, Awua, Sala; Maric, Kargbo; Mulattieri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Oreste Granillo di Reggio Calabria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Reggina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Ternana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.

