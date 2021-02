Diretta/ Reggina Entella (Serie B) streaming video DAZN: scontro salvezza

DIRETTA REGGINA ENTELLA: PUNTI PESANTI!

Reggina Entella, in diretta dallo stadio Oreste Granillo, in programma mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 19.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B. E’ scontro salvezza, molto importante tra i calabresi che al momento si trovano quintultimi, in zona play out, con 5 punti di vantaggio sui liguri che al momento mantengono l’ultimo posto appaiati al Pescara. Gli abruzzesi hanno però già disputato questo turno infrasettimanale, pareggiando in casa della capolista Empoli. L’Entella si era ritrovata staccata in classifica ma è stata protagonista di un grande recupero: uno sforzo che ora però i biancocelesti stanno pagando, con le ultime 2 partite che hanno riservato 2 sconfitte contro Cosenza e Reggiana. Invece la Reggina è tornata alla vittoria nell’ultima giornata di campionato in un altro fondamentale scontro a fondo classifica, quello sul campo del Pescara, che ha permesso agli amaranto di tornare a conquistare i 3 punti dopo un digiuno durato 4 partite.

DIRETTA REGGINA ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Entella sarà disponibile su DAZN1: il canale, al numero 209 del decoder satellitare, sarà aperto agli abbonati Sky da almeno tre anni che potranno quindi seguire la partita pur non avendo sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN. La quale ovviamente sarà attivabile dai suoi clienti per la visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA ENTELLA

Le probabili formazioni della sfida tra Reggina e Entella allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. I padroni di casa allenati da Marco Baroni scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Nicolas; Del Prato, Loiacono, Cionek, Rolando, Crisetig, Folorunsho, De Rose, Bellomo, Liotti, Rivas. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Vivarini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Russo; Coppolaro, Poli, Chiosa, Costa; Koutsoupias, Nizzetto, Brescianini; Schenetti; Capello, Brunori.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Reggina Entella: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.00 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 4.00 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.20 volte l’importo scommesso.

