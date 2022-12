Diretta/ Reggina Frosinone, streaming video tv: scontro al vertice (Serie B)

DIRETTA REGGINA FROSINONE: SFIDA EQUILIBRATA!

Reggina Frosinone, in diretta giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie B. Scontro diretto in vetta alla classifica tra le formazioni allenate da Inzaghi e Grosso, divise da appena tre punti.

La Reggina è seconda in classifica con 29 punti in quindici gare, frutto di nove vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Gli amaranto sono reduci dalla vittoria in trasferta per 0-2 contro il Brescia. Il Frosinone, invece, è primo a quota 32 punti, frutto di dieci vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Ciociari reduci da due pareggi di fila: 2-2 contro il Cagliari e 1-1 contro il Sudtirol.

REGGINA FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Reggina Frosinone sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Reggina Frosinone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA FROSINONE

Inzaghi e Grosso alle prese con i ballottaggi della vigilia, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Reggina Frosinone. Partiamo dalla compagine calabrese, schierata con il 4-3-3: Colombo, Pierozzi, Gagliolo, Camporese, Di Chiara, Fabbian, Majer, Hernani, Canotto, Menez, Rivas. Passiamo adesso ai ciociari, in campo con lo stesso modulo: Turati, Monterisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali, Lulic, Boloca, Garritano, Insigne, Moro, Bocic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Equilibratissime le quote per le scommesse della diretta Reggina Frosinone. Andiamo a scoprirne i numeri grazie a Eurobet: la vittoria della Reggina è a 2,65, il pareggio è quotato 2,80, mentre il successo del Frosinone è a 2,95. Passiamo adesso alle giocate sul numero di gol: Under 2,5 a 1,63 e Over 2,5 a 2,15. Discorso diverso per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,77 e 1,95.

