Diretta/ Reggina Lecce (Serie B) streaming video DAZN: cambio di passo cercasi

Reggina Lecce, in diretta sabato 16 gennaio 2021 alle ore 16.00 in programma allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Pur nella rincorsa ai rispettivi obiettivi, entrambe le squadre ripartono cercando un cambio di passo. Vale per la Reggina che, dopo un periodo di importante ripresa coinciso con l’arrivo di Roberto Breda in panchina, è stata costretta a subire una battuta d’arreso prima della sosta, con un ko beffardo in rimonta sul campo dell’Ascoli. Il Lecce invece è reduce da 2 pareggi consecutivi contro Cittadella e Monza. Entrambe sfide di alta classifica che hanno messo in luce la solidità della formazione salentina, ma anche la mancanza di quel guizzo che sarebbe servito al Lecce per inseguire con convinzione le primissime posizioni della classifica. Al momento i giallorossi si trovano a -5 dalla Salernitana seconda e a -8 dall’Empoli primo, prima di pensare alla Serie A diretta sarà opportuno consolidare la posizione in zona play off, così come la Reggina dovrà continuare a guardarsi indietro, con i play out distanti solamente 2 lunghezze.

La diretta tv di Reggina Lecce non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Le probabili formazioni della sfida tra Reggina e Lecce allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. I padroni di casa allenati da Marco Baroni scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Guarna; Del Prato, Loiacono, Cionek, Rolando; Folorunsho, Crisetig, De Rose, Bellomo, Liotti, Rivas. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Eugenio Corini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Gabriel; Adjapong, Meccariello, Lucioni, Zuta; Paganini, Hendersson, Tachtsidis, Mancosu; Stepinski, Coda.

Ecco le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per chi vorrà scommettere sull’esito del match di Serie B tra Reggina e Lecce. La vittoria interna viene proposta agli scommettitori ad una quota di 3.45, la quota per l’eventuale pareggio viene fissata a 3.15 mentre chi vorrà puntare sull’affermazione esterna potrà moltiplicare per 2.20 la posta scommessa.

