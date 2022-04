Diretta/ Reggina Lecce streaming video tv: pugliesi per difendere la vetta (Serie B)

DIRETTA REGGINA LECCE: FAVORITA LA CAPOLISTA!

La diretta di Reggina Lecce, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B, andrà in scena lunedì 18 aprile a partire dalle ore 15.00. In occasione di Pasquetta non ci sarà tempo per il riposo per le due squadre, che scenderanno in campo per cercare di perseguire i rispettivi obiettivi. La posta in palio per gli ospiti è altissima: con una vittoria si assicurerebbero la permanenza in vetta alla classifica in solitaria, che vale la promozione diretta in massima categoria. I padroni di casa, invece, hanno ormai poco da chiedere a questa stagione, dato che si trovano al quattordicesimo posto a +15 sulla zona play-out. La volontà tuttavia è sicuramente quella di chiudere al meglio.

La classifica vede dunque super favoriti i pugliesi. La squadra di Marco Baroni d’altronde arriva da un momento positivo: è imbattuta da nove turni. Dopo una striscia di pareggi, ha ritrovato tre vittorie consecutive che sono valse la vetta, l’ultima contro la SPAL. I calabresi, invece, sono reduci da due sconfitte, di cui l’ultima contro l’Ascoli.

DIRETTA REGGINA LECCE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Reggina Lecce sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire la diretta Reggina Lecce anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone. Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile utilizzare lo streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA LECCE

Le probabili formazioni della diretta Reggina Lecce risentiranno di qualche assenza per squalifica, oltre che di eventuali forfait per problemi fisici. Non ci saranno sicuramente tra i padroni di casa Menez e Stavropoulos. Il tecnico Roberto Stellone dunque dovrebbe ottemperare a queste difficoltà con un 3-5-2 così strutturato: Micai; Di Chiara, Cionek, Aya; Lombardi, Folorunsho, Crisetig, Hetemaj, Giraudo; Galabinov, Montalto. Gli ospiti invece non avranno a disposizione Blin. Il tecnico Marco Baroni dovrebbe, al di là di questa indisponibilità, dare continuità al suo 4-3-3: Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Gallo; Helgason, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano.

QUOTE REGGINA LECCE

Le quote della diretta Reggina Lecce, offerte dall'agenzia di scommesse Eurobet, danno per favorita la capolista. Il trionfo dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 6,50. Il pareggio, con il segno X, è proposto invece 3,40. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è fissato infine a 1,63.











