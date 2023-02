Diretta Reggina Modena/ Streaming video tv: big match di giornata (Serie B)

DIRETTA REGGINA MODENA: PUNTI PLAY-OFF IN PALIO

La diretta Reggina Modena, in programma sabato 25 febbraio alle ore 14:00, mette in palio punti preziosi per le posizioni di alta classifica. La squadra calabrese, reduce dalla sconfitta beffa patita contro il Cittadella, vuole tornare a vincere per non far scappare la possibilità di arrivare in Serie A senza play-off. Per l’undici di mister Tesser, invece, un successo aumenterebbe le possibilità di disputare gli spareggi play-off.

Al momento il Modena, a quota 35 punti, staziona al settimo posto in compagnia di Pisa e Palermo mentre la Reggina, con 39 punti all’attivo, si posiziona in quinta posizione nel campionato cadetto.

REGGINA MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Reggina Modena, valida per la ventiseiesima giornata di Serie B., sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Gabriele Giustiniani. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

REGGINA MODENA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Reggina Modena vedono qualche problema da ambo le parti. Per mister Filippo Inzaghi una assenza molto pesante, ovvero quella del giovane talento scuola Inter Fabbian, fermato per un turno dal giudice sportivo. Si rivedrà in panchina dopo tanto tempo, invece, l’attaccante Galabinov.

In casa gialloblù, oltre agli acciaccati Strizzolo e Giovannini, sono ancora da valutare le condizioni di Cittadini, uscito per una contrattura e a rischio forfait per la partita del “Granillo”. Quest’ultimo è il centrale difensivo titolare, indispensabile per il tecnico emiliano.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Reggina Modena vedono una sfida a favore dei padroni di casa. Secondo Snai, il successo amaranto vale 2.20 contro i 3.45 attribuiti agli ospiti e la quota 3.20 riferita al segno X. Ci si aspettano pochi gol e l’Over 2.5 a 2.10 è la dimostrazione di quanto detto. L’Under 2.5, invece, si gioca a 1.65.











