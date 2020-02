Diretta Reggina Paganese/ Streaming video tv: la capolista gioca in casa (Serie C)

Reggina Paganese, che sarà diretta dal signor Nicolò Marini ed è in programma alle ore 15:00 di domenica 23 febbraio, si gioca nell’ambito della 27^ giornata per il girone C della Serie C 2019-2020: al Granillo la capolista cerca di mettere un altro mattone alla costruzione della sua promozione diretta, che si è fatta più complessa del previsto più che altro per la competitività del Bari. Gli amaranto hanno perso un po’ di terreno all’inizio del 2020, ma sostanzialmente hanno continuato a correre con il vento in poppa: il primo posto con 60 punti dice tutto e ora bisogna centrare una vittoria interna per ripartire dopo il pareggio senza reti di Catania, che ha portato il già citato Bari a 6 punti. La Paganese sa che al Granillo non sarà per niente semplice, ma può e deve provarci: gli stellati sognano un posto nei playoff dopo qualche stagione sotto tono e vissuta con il rischio della retrocessione, oggi invece possono respirare e ancor più dopo il 3-1 inflitto al Rieti che ha migliorato sensibilmente la situazione in classifica. Non resta dunque che aspettare la diretta di Reggina Paganese per scoprire quello che succederà sul terreno di gioco; nel frattempo possiamo dare uno sguardo alle scelte dei due allenatori per questa partita, valutando insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Paganese non è disponibile, ma sappiamo bene che le partite di Serie C – campionato e Coppa Italia – sono un’esclusiva della piattaforma Eleven Sports: abbonandosi stagionalmente al servizio o acquistando di volta in volta il singolo match – ad un prezzo fissato, salvo eccezioni debitamente segnalate – sarà possibile assistere a questa sfida del girone C in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA PAGANESE

Reggina Paganese non sarà giocata da Gasparetto, espulso domenica scorsa e dunque squalificato: Bertoncini o Paolo Marchi ne prendono il posto nello scacchiere tattico di Mimmo Toscano, con la conferma di Marco Rossi e Loiacono a protezione di Guarna. A centrocampo ci sono Blondett e Liotti che corrono sulle fasce laterali; Bianchi e Lund Nielsen sono favoriti in mezzo ma vengono insidiati da De Francesco, allo stesso modo Bellomo vuole una maglia da titolare ma potrebbe lasciarla a Sounas come già al Massimino. Davanti si punta naturalmente su Corazza e Denis, 24 gol in due nel loro straordinario campionato. Per la sua Paganese Alessandro Erra dovrebbe puntare su una difesa a tre con Schiavino, Panariello e Sbampato schierati a protezione del portiere Baiocco; Caccetta e Capece faranno compagnia alla regia di Gaeta, mentre sulle corsie laterali dovrebbero correre Carotenuto e Perri. Invariato il reparto offensivo: Abou Diop è reduce dalla doppietta segnata al Rieti, Alberti è il suo partner ideale e dunque parte in vantaggio sul veterano Caetano Calil e su Musso, che comunque sperano di avere ancora spazio nel secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente sono i padroni di casa ad essere chiaramente favoriti nel pronostico di Reggina Paganese: il segno 1 che identifica la loro vittoria, secondo l’agenzia di scommesse Snai, vale 1,40 volte la somma investita. Siamo lontani anche solo con l’ipotesi del pareggio, perché il segno X vi farebbe guadagnare una cifra che ammonta a 4,25 volte quanto messo sul piatto; il segno 2, che regola il successo esterno, porta in dote una vincita corrispondente a 7,25 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA