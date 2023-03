Diretta Reggina Parma/ Streaming video tv: due big pronte al riscatto! (Serie B)

DIRETTA REGGINA PARMA: PER RIALZARE LA TESTA!

Reggina Parma, partita in diretta dall’Oreste Granillo alle ore 16:15 di sabato 4 marzo, si gioca per la 28^ giornata nel campionato di Serie B 2022-2023. Si affrontano due squadre a caccia di riscatto dopo il turno infrasettimanale: la Reggina ormai è in crisi, non ha saputo dare continuità alla vittoria sul Modena ma soprattutto ha perso il derby di Cosenza in maniera incredibile, perché al 90’ era in vantaggio ma ha subito due gol (praticamente identici) nello spazio di pochi secondi, mostrando anche una scarsa propensione a gestire le difficoltà e ora rischiando di affondare.

Il Parma insegue un posto nei playoff e ha subito un duro colpo martedì sera: ha sostanzialmente dominato contro il Pisa ma nel finale è stato beffato, perdendo così un match casalingo che avrebbe potuto lanciarlo anche a stretto contatto – o quasi – con la zona della promozione diretta. La diretta di Reggina Parma sulla carta sarebbe stato uno spareggio per le prime due posizioni o comunque con classifica migliore, invece sarà contrassegnato dalla paura di sbagliare: aspettando che si giochi, valutiamo insieme le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA REGGINA PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Reggina Parma sarà trasmessa su Sky Sport Calcio: il canale è disponibile al numero 202 del decoder di Sky e dunque l’appuntamento televisivo sarà riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che come sempre potranno godere del servizio di diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. L’alternativa che vale per tutte le partite di Serie B è quella della piattaforma DAZN: si tratterà sempre di una visione in mobilità e anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA PARMA

Per la diretta Reggina Parma Pippo Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa rispetto al derby: non in difesa dove Thiagto Cionek e Terranova restano favoriti per coprire Colombi, con Pierozzi e Liotti sulle corsie laterali (ma occhio a Bouah per la destra), quasi certamente a centrocampo con Crisetig che tornerebbe a fare il regista basso con la collaborazione di Hernani e Fabbian sulle mezzali. Davanti invece a candidarsi sono in particolare Rigoberto Rivas, Ménez e Strelec: potrebbe cambiare tutto il tridente offensivo degli amaranto con Canotto, Gabriele Gori e Cicerelli a partire dalla panchina.

Nel Parma sarà squalificato Valenti, espulso nel turno infrasettimanale: al centro della difesa quindi giocherà uno tra Cobbaut e Balogh, con Osorio confermato a protezione di Chichizola che nuovamente dovrebbe scalzare Buffon dalla porta. Del Prato a destra e Ansaldi a sinistra i due terzini; in mezzo al campo occasione per Hainaut ma i favoriti restano ancora Bernabé, Stanko Juric e Sohm; nel reparto avanzato Benedyczak può essere una soluzione come centravanti, il che porterebbe a spostare Franco Vazquez più largo con Man che sarebbe confermato.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Reggina Parma possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 28^ giornata di Serie B, emesse in particolare dall’agenzia Bwin. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,50 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 2,95 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,00 volte la quota messa sul tavolo.

