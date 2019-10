Diretta Reggina Picerno/ Streaming video tv: a caccia del primato (Serie C)

Reggina Picerno, diretta dall’arbitro Miele, vedrà il fischio d’inizio oggi, 23 ottobre 2019, alle ore 20.45. Le due squadre si affronteranno per l’11esima giornata di Serie C nel gruppo C. Gli amaranto di mister Toscano non vuole sprecare occasioni per rimanere nelle zone alte della classifica. Bisogna vincere al Granillo e sperare in un passo falso del Potenza per tentare l’assalto al primato. La formazione amaranto sta giocando una grande stagione pur trovandosi di fronte una lunga serie di rivali che daranno filo da torcere da qui alla fine. Mister Toscano perciò ha tenuto a precisare quanto sia importante in terza serie avere continuità che potrà garantire buoni risultati e soprattutto la possibilità di arrivare a quella serie B che dalle parti di Reggio Calabria manca ormai da anni. Male il Picerno nelle ultime gare: l’inizio aveva fatto sognare i tifosi ma le cose adesso iniziano a mettersi non propriamente benissimo. Servirà perciò una grande prova per tentare di uscire con punti dal Granillo di Reggio. Va anche precisato che la fase difensiva dei lucani fin qui non è stata certo un punto di forza per cui occorrerà fare molta attenzione per evitare problemi di classifica che potrebbero diventare irreparabili.

Probabili formazioni Reggina Picerno

In attesa della diretta di Reggina Picerno andiamo a vedere da vicino quali sono le probabili formazioni. La squadra di mister Toscano si schiererà con il 3-4-1-2 che vedrà in porta l’esperienza di uno come Guarna che ha giocato anche la serie B ad alti livelli. Difesa con Loiacono, Blondett e Rossi, mentre in mezzo al campo largo a Bianchi e Paolucci con Garufo e Rolando ad agire da esterni. Ci sarà il trequartista, ovvero quel Nicola Bellomo che sembra essersi ritrovato. L’ex Bari viene da stagioni altamente deludenti tra B e C: a Reggio sembra aver trovato quella continuità che è sempre stata la sua pecca per esplodere definitivamente in carriera. In avanti spazio per Denis e Corazza con Reginaldo pronto a subentrare nella ripresa. Invece mister Giacomarro non ha fatto drammi dopo gli ultimi deludenti risultati e vorrà provare a fare punti contro la Reggina. La formazione lucana andrà in campo con il 3-5-2 che vedrà Cavagnaro in porta, mentre Bertolo, Fontana e Caidi comporranno la linea difensiva. In mezzo al campo spazio per Vrdoijlak, Pitarresi e Kosovan con Guerra e Melli sulle fasce. In avanti il centravanti di sfondamento sarà Sparacello con Sambou al suo fianco. Servirà fare punti per non doversi preoccupare per una classifica deficitaria.

Il modo di giocare della Reggina è molto ordinato: tutto passa dai piedi di Bellomo che inventa e crea azioni. Corazza e Denis sono quei finalizzatori che in una categoria come la serie C possono letteralmente fare la differenza. Una formazione quella reggina che promette spettacolo e che contro il Picerno sulla carta potrebbe anche esaltarsi. Servirà una prestazione importante e giocata con la giusta grinta visto che il Picerno non vorrà certo essere la vittima sacrificare disposta a perdere contro chiunque. Invece Picerno che fa del recupero palla una tattica fondamentale. Il centrocampo non può che essere una linea clou nel gioco della formazione di Giacomarro che avrà bisogno di linearità e soprattutto di ridurre quanto più possibile gli errori.

Come seguire la partita in diretta streaming tv e le quote

La diretta di Reggina Picerno sarà visibile in diretta sui canali Eleven Sports e sulla piattaforma streaming per pc e smartphone fornita dallo stesso sito. Una possibilità conveniente per tutti coloro che vogliono seguire la Serie C. Favorita la Reggina con una quota di 1.55, mentre il pareggio viene quotato a 2.25. La vittoria esterna del Picerno SNAI la quota a 3.50.



