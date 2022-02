DIRETTA/ Reggina Pordenone video streaming tv: l’arbitro è Lorenzo Maggioni

DIRETTA REGGINA PORDENONE: L’ARBITRO

La sfida Reggina Pordenone sarà diretta allo stadio Oreste Granillo della città calabrese dall’arbitro Lorenzo Maggioni, che fa parte della sezione Aia di Lecco. L’arbitro lombardo, che arriva con questo match ad un totale di sette presenze stagionali nel campionato di Serie B, avrà al suo fianco i guardalinee Affatato e Gualtieri e il quarto uomo Acanfora. La postazione VAR sarà occupata da Giua con al suo fianco l’assistente Avar Muto.

Nelle sei gare precedenti Lorenzo Maggioni non ha incrociato la Reggina ma ha trovato per ben due volte, entrambe in casa, il Pordenone. Per lui sono 23 i cartellini gialli estratti mentre non si sono registrate espulsioni né assegnazione di calci di rigore nelle partite dirette dall’arbitro Maggioni.

DIRETTA REGGINA PORDENONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Reggina Pordenone sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

GLI OSPITI NON POSSONO PERDERE ALTRI PUNTI

Reggina Pordenone, in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria sarà una sfida valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie B. Amaranto in ripresa dopo un momento molto difficile in campionato, i calabresi sono infatti riusciti a mettere in fila due vittorie consecutive, espugnando anche il campo della Spal dopo la vittoria di misura nel derby col Crotone, portandosi ora a +6 dalla zona play out.

L’ultimo ko interno contro il Cittadella ha costretto il Pordenone a restare solo come fanalino di coda della classifica, sempre a -7 dal quartultimo posto con i Ramarri che faticano però a trovare un cambio di passo deciso in questa stagione, in grado di far pianificare una rimonta verso la zona salvezza. All’andata pareggio per 1-1 a Lignano Sabbiadoro tra le due squadre, l’ultimo precedente a Reggio Calabria è stato vinto dagli amaranto il 21 febbraio 2021 grazie ad una rete messa a segno da Folorunsho.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA PORDENONE

Le probabili formazioni della diretta Reggina Pordenone, match che andrà in scena allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Per la Reggina, Roberto Stellone schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Micai; Adjapong, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Folorunsho, Hetemaj, Crisetig, Kupisz; Cortinovis; Montalto. Risponderà il Pordenone allenato da Bruno Tedino con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Perisan; Andreoni, Barison, Dalle Mura, Anastasio; Zammarini, Torrisi, Di Serio; Cambiaghi; Vokic, Butic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggina Pordenone all’Oreste Granillo di Reggio Calabria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Reggina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Pordenone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.



