Diretta/ Reggina Reggiana (Serie B) streaming video DAZN: Reggio contro Reggio

DIRETTA REGGINA REGGIANA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Reggina Reggiana, in diretta sabato 17 aprile 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Le due Reggio a confronto in una situazione di classifica piuttosto diversa. Continua nella sua risalita la Reggina, che ha piegato 3-0 il Vicenza in casa nell’ultimo impegno disputato.

Vittoria particolarmente importante che oltre ad aver messo definitivamente al sicuro la formazione calabrese, ora a +10 dalla zona play out, l’ha lanciata a -3 dalla zona play off, con la partecipazione alla post season che sembra un obiettivo di sicuro più che raggiungibile. L’ultimo ko in casa contro l’Empoli ha invece complicato ulteriormente la situazione della Reggiana, ora terzultima e costretta alla retrocessione diretta se il campionato finisse oggi. Il Cosenza e l’Ascoli sono ancora lontani rispettivamente solo 1 e 3 punti, gli emiliani però non vincono da 9 partite consecutive in campionato, con soli 4 punti conquistati in questi ultimi match e soli 3 gol realizzati nelle ultime 7 sfide disputate.

DIRETTA REGGINA REGGIANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Reggiana non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA REGGIANA

Le probabili formazioni della sfida tra Reggina e Reggiana allo stadio Oreste Granillo. I padroni di casa allenati da Marco Baroni scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Nicolas; Lakicevic, Stavropoulos, Dalle Mura, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Bellomo, Edera, Situm; Montalto. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Max Alvini con un 5-3-2 così disposto dal primo minuto: Venturi; Yao, Ajeti, Costa, Libutti, Radrezza; Libutti, Del Pinto, Fausto Rossi; Zamparo, Kargbo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Reggina Reggiana, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie B. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.00 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 4.50 volte l’importo investito con questo bookmaker.



