Diretta/ Reggina Spal (Serie B) streaming video DAZN: calabresi alla svolta

DIRETTA REGGINA SPAL: CHI SPICCHERÀ IL VOLO?

Reggina Spal, domenica 1 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Oreste Granillo, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie B. I calabresi cercano la svolta dopo un avvio di torneo che ha confermato solo in parte le ambizioni del gruppo amaranto. In particolare in campionato la Reggina è reduce da tre pareggi consecutivi che ne hanno rallentato il cammino verso le posizioni di vertice. La parentesi infrasettimanale di Coppa Italia si è chiusa con una combattuta partita in casa del Bologna, che ha visto però i felsinei imporsi con un uno-due nel cuore del secondo tempo. La Spal invece ha eliminato il Crotone in Coppa Italia, secondo ostacolo superato ai calci di rigore dopo quello con il Bari, un risultato che ha sicuramente amplificato fiducia ed entusiasmo dopo la prima vittoria ottenuta in campionato la settimana scorsa, in un rocambolesco 3-2 interno contro il Vicenza. Fare risultato anche a Reggio Calabria sarebbe una certificazione delle rinnovate ambizioni della squadra allenata da Pasquale Marino.

DIRETTA REGGINA SPAL IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Spal non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA SPAL

Le probabili formazioni di Reggina Spal, sfida che andrà in scena presso lo stadio Granillo di Reggio Calabria. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Mimmo Toscano con un 3-4-1-2: Guarna; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. Gli ospiti guidati in panchina da Pasquale Marino schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Serniciola, Valoti, Missiroli, D’Alessandro; Castro; Paloschi, Esposito.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Reggina e Spal queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.35, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.10 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.15



