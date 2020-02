Diretta Reggina Ternana/ Streaming video tv: big match per la vetta (Serie C)

Reggina Ternana, diretta dall’arbitro Francesco Meraviglia, lunedì 10 febbraio 2020 alle ore 20.45 presso lo Stadio Granillo di Reggio Calabria, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. Posticipo di lusso con la Reggina che ha vissuto un avvio di 2020 decisamente più difficile rispetto al girone d’andata da schiacciasassi, ma dopo l’ultima vittoria a Vibo Valentia nel derby calabrese contro la Vibonese gli amaranto mantengono 6 punti di vantaggio sul Bari secondo in classifica. E 8 punti sulla Ternana terza, che si è staccata di 2 lunghezze dal secondo posto a causa dell’inaspettato pareggio contro la Sicula Leonzio nell’ultimo turno di campionato. La sfida di Granillo appare dunque l’ultimissima chiamata per gli umbri per coltivare ancora una speranza di primo posto. Nel match d’andata allo stadio Liberati le due squadre hanno pareggiato 1-1, Ternana vincente 1-2 nell’ultimo precedente di campionato a Reggio Calabria, il 30 maggio 2014, con una doppietta messa a segno da Alfageme.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Ternana sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre dalla Rai: l’appuntamento sarà in particolare sul canale numero 58, ovvero Rai Sport HD. Per tutti naturalmente sarà a disposizione anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, collegandosi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA TERNANA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Reggina Ternana, lunedì 10 febbraio 2020 presso lo Stadio Granillo di Reggio Calabria, sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. La Reggina allenata da Tedesco dovrebbe scegliere il 3-4-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Blondett, Bianchi, De Rose, Rolando; Rivas; Denis, Reginaldo. La Ternana guidata in panchina da Gallo sarà chiamata a rispondere con un 4-3-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Iannarilli; Parodi, Saugher, Celli, Mammarella; Palumbo, Paghera, Damian; Partipilo; Sini, Ferrante.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Reggina e Ternana, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 2.05, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.10 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 3.30. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.00 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.80.



