Diretta/ Reggina Ternana, streaming video tv: punti pesanti (Serie B)

DIRETTA REGGINA TERNANA: INZAGHI SUPER FAVORITO!

Reggina Ternana, in diretta sabato 21 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie B. Scontro nella zona alta della classifica, in campo due squadre a caccia di punti importanti per alimentare il sogno promozione.

CALCIOMERCATO TERNANA NEWS/ Sebastiano Esposito per l'attacco, Donnarumma non rinnova

La Reggina è seconda a pari merito con il Genoa a quota 36 punti, frutto di undici vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. I calabresi sono reduci dalla sconfitta interna per 0-1 contro la Spal. La Ternana invece è quinta con 29 punti, raccolti grazie a otto vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte. I rossoverdi arrivano a questo appuntamento dalla vittoria per 1-0 contro l’Ascoli.

Diretta/ Reggina Spal (risultato finale 0-1): il 2023 comincia male per gli amaranto

REGGINA TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Reggina Ternana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Reggina Ternana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CALCIOMERCATO REGGINA NEWS/ Ecco Contini e Bayeye, possibile asse con la Cremonese

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA TERNANA

Qualche dubbio da valutare per Inzaghi e Andreazzoli, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Reggina Ternana. Partiamo dagli amaranto, il modulo è il 4-3-3: Colombi, Bouah, Camporese, Gagliolo, Di Chiara, Fabbian, Majer, Hernani, Ricci, Menez, Rivas. Passiamo adesso alle Fere, schierate con il consueto 3-5-2: Iannarilli, Diakite, Sorensen, Mantovani, Ghiringhelli, Agazzi, Palumbo, Di Tacchio, Corrado, Partipilo, Favilli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmakers vedono favorita la Reggina contro la Ternana. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie a Eurobet: la vittoria della Reggina è a 1,85, il pareggio è quotato 3,50, mentre il successo della Ternana è a 4,20. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,72 e Over 2,5 a 2,00. Equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,85 e 1,87.

© RIPRODUZIONE RISERVATA