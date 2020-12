Diretta Reggina Venezia/ Streaming video Rai: anticipo al Granillo (Serie B)

DIRETTA REGGINA VENEZIA: GRANDE EQUILIBRIO!

Reggina Venezia, in diretta dallo stadio Oreste Granillo, si gioca alle ore 21:00 di lunedì 14 dicembre: rappresenta l’anticipo nella 12^ giornata del campionato di Serie B 2020-2021, e dunque andiamo verso un turno infrasettimanale in un torneo cadetto che come sempre si sta rivelando affascinante e pieno di sorprese. Nell’ultima giornata il Venezia, che sta assaporando l’alta classifica e ha dimostrato di aver fatto un salto di qualità, ha tuttavia mancato il grande esame di maturità perdendo in casa contro il Monza; ora nella trasferta calabrese va a caccia di rilancio immediato, ma si trova di fronte una squadra che è affamata di punti trovandosi appena sopra la zona playout. La Reggina ha bisogno di alzare il suo livello, cosa che non ha fatto venerdì perdendo nettamente sul campo del Chievo; vedremo come andranno le cose nella diretta di Reggina Venezia, intanto mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare una breve valutazione circa le scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA REGGINA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trattandosi del match di anticipo, la diretta tv di Reggina Venezia sarà disponibile sulla televisione di stato: appuntamento in chiaro per tutti, come di consueto sui canali Rai Sport e Rai Sport + e dunque ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre, anche in alta definizione e con la possibilità, in assenza di un televisore, di assistere alla partita di Serie B anche in diretta streaming video usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito o l’app di Ray Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA VENEZIA

Mimmo Toscano studia la rosa dei calciatori che in Reggina Venezia potrebbero non farcela: spera di recuperare Ménez e Denis, ma potrebbe giocarsela ancora con Rivas davanti e magari questa volta con Lafferty al suo fianco. In mezzo al campo dunque avanza la sua candidatura Mastour, ma così anche Folorunsho: uno dei due potrebbe fare l’interno con la conferma di Crisetig e De Rose, sugli esterni spazio a Rolando e uno tra Di Chiara e Liotti.

In difesa Del Prato, Cionek e Loiacono proteggeranno il portiere Plizzari. Paolo Zanetti dispone il Venezia con un 4-3-3 nel quale Alessandro Capello e Bocalon sono in ballottaggio per il ruolo di prima punta; Crnigoj e St Clair sperano nel posto sugli esterni dove però Aramu e Di Mariano sono in vantaggio, così anche Maleh, Vacca e Fiordilino per il centrocampo.

Potrebbe cambiare qualcosa in difesa, almeno per quanto riguarda le corsie esterne: Ferrarini e Fiordilino insidiano le maglie di Mazzocchi e Molinaro che possono riposare per naturale turnover, in mezzo invece Ceccaroni e Cremonesi dovrebbero essere favoriti per posizionarsi davanti a Lezzerini.

QUOTE E PRONOSTICO

Possiamo leggere il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato per Reggina Venezia: vediamo subito che l’equilibrio è assoluto secondo questo bookmaker, perché le eventualità che regolano le due vittorie – segno 1 per quella degli amaranto, segno 2 per quella dei lagunari – vi farebbero guadagnare allo stesso modo 2,70 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. L’ipotesi che vale di più è quella de pareggio, regolata dal segno X: in questo caso la vincita sarebbe di 3,05 volte la giocata.

