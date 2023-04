DIRETTA REGGINA VENEZIA/ Video streaming tv: colpaccio calabrese all’andata

DIRETTA REGGINA VENEZIA: TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Reggina Venezia, gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra calabresi e lagunari allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria. Il bilancio parla di cinque sfide: la prima risale al 12 novembre 1995, 0-2 nel match valevole per il campionato cadetto. Il primo successo dei veneti, invece, è quello risalente all’ultima sfida disputata, il 14 dicembre 2020, 2-1 con le reti realizzate da Lafferty, Aramu e Bocalon.

Nel mezzo un’altra vittoria dei calabresi (1-0 il 9 aprile 2000) e altri due pareggi (1-1 il 14 giugno 1998 e stesso risultato il 6 ottobre 1996). Allargando il tiro alle sfide disputate al “Penzo” di Venezia, da notare che le ultime due sono state a favore della Reggina: 2-0 il 2 aprile 2021 e 2-1 il 12 novembre 2022. (Giulio Halasz)

DIRETTA REGGINA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Venezia sarà disponibile su Sky Sport 253, dunque questa partita rappresenterà un appuntamento riservato ai soli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare, con l’alternativa della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie B è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza sarà una visione di Reggina Venezia in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

INZAGHI PER RILANCIARSI!

Reggina Venezia sarà in diretta dallo stadio Granillo, alle ore 15:00 di lunedì 10 aprile: siamo nella 32^ giornata di Serie B 2022-2023 e per il tradizionale appuntamento di Pasquetta si affrontano due squadre reduci da vittorie, che stanno andando a caccia dei rispettivi obiettivi. I playoff per la Reggina, che è andata in crisi all’inizio del 2023; tuttavia gli amaranto hanno vinto a Perugia nel recupero di mercoledì e hanno agganciato il Pisa al sesto posto, prendendo un po’ di fiato e preparandosi al meglio per una volata finale affatto scontata e che anzi sarà molto complessa.

Il Venezia ha invece battuto il Como, e a oggi sarebbe salvo: i lagunari erano partiti con ambizioni da prime otto, hanno presto scoperto di dover giocare un altro tipo di campionato ma con Paolo Vanoli – oggi squalificato – le cose sono sensibilmente migliorate, pur se anche qui il traguardo è tutt’altro che raggiunto. Aspettando che la diretta di Reggina Venezia prenda il via, proviamo adesso a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori al Granillo, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA VENEZIA

Nella diretta Reggina Venezia Filippo Inzaghi non avrà a disposizione lo squalificato Hernani: per sostituirlo a centrocampo potrebbe puntare su Majer, che giocherebbe come mezzala insieme a Fabbian mentre Crisetig si occuperebbe della regia. In difesa, davanti a Colombo, spazio a Camporese e Gagliolo con Pierozzi e Liotti (o Di Chiara) sulle corsie laterali, poi nel tridente offensivo si candidano in tanti con Ménez che può agire da centravanti tattico stretto tra Canotto e Rivas, le alternative sono Cicerelli, Gabriele Gori e Strelec che può fare anche l’esterno a destra.

Il Venezia agisce con un 3-5-2 nel quale Svoboda, Ceppitelli e Carboni si piazzano a protezione di Joronen; poi sulle corsie laterali di centrocampo dovrebbero giocare Candela e Zampano, a sinistra Cheryshev, Ciervo o Pierini darebbero ovviamente un assetto più offensivo e dunque a centrocampo ci sarebbe la protezione di Ellertsson, Tessmann e Milanese. Per quanto riguarda i due davanti, le soluzioni non mancano: lo stesso Cheryshev può fare la seconda punta al fianco di Pohjanpalo, l’alternativa è Novakovich ma il favorito sembra essere ancora Johnsen.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Reggina Venezia possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 32^ giornata nel campionato di Serie B, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,30 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,20 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,20 volte la quota messa sul tavolo.











