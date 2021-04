Diretta/ Reggina Vicenza (Serie B), streaming video DAZN: sfida verità!

DIRETTA REGGINA VICENZA: SFIDA DELICATA!

Reggina Vicenza, in diretta domenica 11 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sarà una sfida verità per comprendere quelli che saranno gli obiettivi delle due squadre in questo finale di stagione. Reggina e Vicenza sono appaiate a quota 41 punti in classifica, pareggiando in casa del Cittadella nell’ultimo turno di campionato gli amaranto hanno agganciato i berici, usciti sconfitti dal confronto sul campo dell’Ascoli.

La zona play off continua ad essere lontana solo 4 punti per entrambe le formazioni: sia la Reggina sia il Vicenza hanno dovuto spendere le loro energie nel girone di ritorno essenzialmente per ritagliarsi una posizione tranquilla in classifica, molto importante aver messo 9 punti di distanza rispetto alla zona play out ma ora l’impresa sarà agganciare un ottavo posto che sarebbe un risultato straordinario, considerando che entrambe le compagini sono delle neopromosse. Chi vincerà questo scontro diretto potrà continuare a sognare.

DIRETTA REGGINA VICENZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Vicenza non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA VICENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Reggina e Vicenza presso lo stadio Oreste Granillo. I padroni di casa allenati da Marco Baroni scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Nicolas Da; Del Prato; Stavropoulos; Cionek; Liotti; Bianchi; Crisetig; Edera; Rivas; Menez; Montalto. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Mimmo Di Carlo con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Grandi; Meggiorini; Vandeputte; Bruscagin; Cappelletti; Padella; Beruatto; Pontisso; Da Riva; Rigoni; Giacomelli; Longo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Reggina Vicenza, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.25 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.00 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 3.50 volte quanto avrete deciso di puntare.



