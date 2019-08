Diretta Reggina Vicenza/ Streaming video e tv: esordio stuzzicante in Coppa Italia

Reggina Vicenza, diretta dall’arbitro Eduart Pashuku della sezione Aia di Albano Laziale, è il posticipo che questa sera, martedì 6 agosto 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, chiuderà il primo turno della Coppa Italia 2019-2020. Si tratta di una partita secca, come in tutti i turni eliminatori: di conseguenza, se al termine dei tempi regolamentari di Reggina Vicenza ci sarà ancora una situazione di parità, si procederà con i tempi supplementari e in seguito anche con i calci di rigore, se saranno necessari per sciogliere la parità e decretare chi sarà la sfidante dell’Empoli nel secondo turno. Reggina e Vicenza sono due delle squadre di Serie C ammesse alla Coppa Italia “maggiore”: per una delle due formazioni tuttavia il cammino finirà già questa sera, in ogni caso sarà un test importante sulla strada verso l’inizio del campionato, anche perché si affrontano due compagine di grande tradizione in una partita che susciterà dunque grandi ricordi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE REGGINA VICENZA

La diretta tv di Reggina Vicenza, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato: non sarà dunque possibile assistere alla partita di Coppa Italia nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro account social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA VICENZA

Parlando delle probabili formazioni di Reggina Vicenza, bisogna avere tutta la cautela del caso dal momento che siamo appena ad inizio agosto e parliamo del primo impegno ufficiale per entrambe le squadre. Per di più, in estate entrambe le squadre hanno cambiato allenatore e questo rende l’attesa ancora più intrigante: la Coppa Italia segnerà il debutto di Domenico Toscano alla guida della Reggina e il grande ritorno a Vicenza di Domenico Di Carlo. Per i calabresi il modulo sarà il 3-5-2 già visto nel recente triangolare con Bari e Salernitana. Proviamo ad ipotizzare i seguenti titolari: Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Kirwan, Bianchi, De Rose, Sounas, Bresciani; Bellomo, Reginaldo. Per il Vicenza partitamo invece da questo 4-3-1-2 visto in amichevole contro il Giorgione: Albertazzi; Cappelletti, Padella, Bizzotto, Liviero; Zonta, Scoppa, Emmanuello; Giacomelli; Guerra, Marotta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Eurobet per Reggina Vicenza ci dicono che il segno 1 per la vittoria dei calabresi vale 2,25 volte la somma messa sul piatto, di conseguenza la Reggina parte favorita, anche grazie al fattore campo. Si sale comunque non di molto per le altre due possibilità: il segno 2 è infatti quotato a 3,00, mentre con il pareggio e dunque con il segno X si potrebbe vincere 3,10 volte la posta in palio.



