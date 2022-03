Diretta/ Reggina Vicenza streaming video tv: speranza berica (Serie B)

DIRETTA REGGINA VICENZA: BROCCHI HA TROVATO LA QUADRA E CI CREDE!

Reggina Vicenza, in diretta mercoledì 2 marzo 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. E’ tornata a crescere la speranza della formazione berica, l’ultima vittoria contro il Pordenone ha rilanciato il Vicenza al terzultimo posto e soprattutto a -5 dal Cosenza in zona play out, una distanza non più siderale per tornare a credere di nuovo di potersi giocare la salvezza.

La Reggina dalla sua è reduce da un’altra vittoria contro una grande, con l’1-0 inflitto al Pisa che ha portato i calabresi a +12 su Alessandria e Cosenza: battere anche il Vicenza significherebbe di fatto blindare la salvezza con mesi di anticipo, con gli amaranto che hanno già espugnato lo stadio Menti all’andata, 0-1 firmato da un gol di Galabinov. Ultimo precedente in casa calabrese l’11 aprile 2021, 3-0 per la Reggina il risultato finale dell’incontro della scorsa stagione.

DIRETTA REGGINA VICENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Reggina Vicenza sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Reggina Vicenza, match che andrà in scena allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Per la Reggina, Roberto Stellone schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Micai; Loiacono, Amione, Di Chiara; Adjapong, Bianchi, Crisetig, Kupisz; Menez; Folorunsho, Montalto. Risponderà il Vicenza allenato da Cristian Brocchi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Contini; Bruscagin, Bosco, De Maio, Crecco; Zonta, Ranocchia, Cavion; Cruz, Diaw, Teodorczyk.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggina Vicenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Reggina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.

