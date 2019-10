Diretta Reggio Audace Gubbio/ Streaming video tv: sfida testa coda (Serie C)

Reggio Audace Gubbio, diretta dall’arbitro Michele Giordano, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Dopo il ripescaggio dalla Serie D, la formazione reggiana è partita alla grande ed è rimasta imbattuta nelle prime sette sfide della nuova stagione. Dopo la vittoria interna contro il Carpi la Reggio Audace ha pareggiato senza reti sul campo dell’Arzignano, mantenendo il secondo posto in classifica nel girone B a quattro punti dal Carpi capolista, pur in coabitazione come il Vicenza. Soprattutto, il dato rilevante è che la Reggio Audace non subisce gol da quattro partite, avendo mantenuto la porta inviolata contro Sudtirol, Fano e appunto Carpi e Arzignano. Dall’altra parte il Gubbio proverà a forzare questo equilibrio, terzultimo in classifica con 5 punti e ancora senza vittorie: gli umbri sono reduci da due pari consecutivi contro Rimini e Ferapisalò, sicuramente il calendario in questa ottava giornata non offre una buona opportunità per andare a caccia della prima vittoria.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE REGGIO AUDACE GUBBIO

La diretta tv di Reggio Audace Gubbio non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIO AUDACE GUBBIO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Reggio Audace Gubbio, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. 3-4-1-2 per la Reggio Audace guidata in panchina da Max Alvini, schierata con: Narduzzo, Martinelli, Rozzio, Rossi, Spanò, Favale, Espeche, Radrezza, Staiti, Kargbo, Kirwan. 4-3-3 per il Gubbio allenato da Guidi in campo con: Ravaglia; Lakti, Konate, Bacchetti, Filippini; Sbaffo, Benedetti, Bangu; Tavernelli, Sorrentino, Cesaretti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Reggio Audace Gubbio, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 1.70 volte la somma investita, mentre viene offerta a 4.90 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.45 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.25 e under 2.5 quotato 1.55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA