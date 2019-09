Diretta Reggio Audace Imolese/ Streaming video e tv: granata per il tris (Serie C)

Reggio Audace Imolese, che verrà diretta dal signor Claudio Panettella, va in scena alle ore 17:30 di domenica 8 settembre per la terza giornata della Serie C 2019-2020: siamo nel girone B e l’avvio di campionato è stato straripante per la neopromossa emiliana (tramite riammissione per completare gli organici). Di fatto, avendo vinto due partite in maniera assolutamente convincente, il Reggio Audace può giocare il ruolo che l’anno scorso era stato proprio dei romagnoli, autori di un bellissimo campionato nel quale hanno accarezzato l’idea di un altro salto di categoria. Peccato che Federico Coppitelli, arrivato dal Torino Primavera, non sia riuscito per il momento a confermare quanto di buono fatto da Alessio Dionisi: il pareggio interno contro l’ArzignanoChampo è stato il primo punto ottenuto in classifica e adesso bisogna cambiare passo per provare a reinserirsi nelle prime posizioni. Aspettando la diretta di Reggio Audace Imolese, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco leggendone in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni.

Solo conferme per Massimiliano Alvini in Reggio Audace Imolese: Spano, Espeche e Rozzio si dispongono nella linea difensiva che protegge il portiere Narduzzo, Libutti e Favale fanno qualche passo avanti per affiancare i due giocatori che agiscono in mediana, vale a dire Fausto Rossi e Varone. Previsto un trequartista che dovrebbe essere Staiti, a supportare la coppia d’attacco formata da Samon Reider Rodriguez e Scappini in vantaggio su Mattia Marchi, comunque in ballottaggio per una maglia dal primo minuto. Coppitelli pensa al rombo di centrocampo: Marcucci sarà il vertice basso, Belcastro può sostituire Maniero sulla trequarti con Latte Lath e Vuthaj che vanno invece verso la conferma come coppia di attaccanti. A centrocampo le due mezzali potrebbero nuovamente essere Tentoni e Alimi anche se Suliani è pronto a giocarsi il posto; a protezione del portiere Gian Maria Rossi ci saranno i due centrali Checchi e Carini, con Garattoni e Valeau che correranno sugli esterni.



