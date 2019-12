Diretta Reggio Audace Padova/ Streaming video Rai: bel posticipo al Mapei

Reggio Audace Padova sarà diretta dall’arbitro Fabio Natilla della sezione Aia di Molfetta: appuntamento alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 16 dicembre 2019, per il posticipo della diciannovesima giornata del girone B della Serie C. Il Mapei Stadium di Reggio Emilia ospiterà una partita di grande blasone come Reggio Audace Padova, naturalmente considerando la formazione di casa come erede della Reggiana – per entrambe ci sono trascorsi anche in Serie A. La classifica del campionato ci dice che il match sarà molto significativo anche per l’attualità, con gli emiliani a quota 35 punti e la formazione veneta un gradino sopra, dunque a quota 36. Sfida dunque ai vertici, tra due società giustamente ambiziose e che proveranno a lottare per la promozione. Nella scorsa giornata sonante successo per Reggio, 1-4 sul campo della Virtus Verona, mentre il Padova si era imposto per 2-0 in casa contro l’Imolese.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Reggio Audace Padova, che sarà trasmessa su Rai Sport + HD in quanto posticipo del lunedì; inoltre le partite stagionali della Serie C sono tutte fornite da Eleven Sports, che ne ha acquisito i diritti; dunque potrete assistere alla sfida in diretta streaming video, abbonandovi al servizio oppure acquistando il singolo evento. In questo caso, lo streaming sarà disponibile anche tramite Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI REGGIO AUDACE PADOVA

Parliamo adesso delle probabili formazioni di Reggio Audace Padova. I padroni di casa di Massmiliano Alvini potrebbero scendere in campo con il seguente modulo 3-4-1-2: in porta Voltolini, protetto dalla retroguardia a tre formata da Spano, Martinelli e Rozzio; a centrocampo ipotizziamo Zanini, Rossi, Varone e Kirwan titolari, ecco poi Radrezza trequartista in appoggio ai due attaccanti Marchi e Kargbo. Quanto al Padova di Salvatore Sullo, possiamo invece disegnare un 4-3-1-2 che potrebbe prevedere Minelli estremo difensore, davanti a lui una linea a quattro composta da Pelagatti, Cresci, Andelkovic e Baraye; a centrocampo invece ecco Germano, Ronaldo e Buglio, mentre sulla trequarti avremo Piovanello in appoggio ai due attaccanti Bunino e Soleri.

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo in conclusione anche al pronostico basato sulle quote dell’agenzia Snai per questa partita Reggio Audace Padova. Favoriti i padroni di casa, il segno 1 è infatti quotato a 2,20, ma anche le altre due ipotesi non sono distanti, con il segno X quotato a 3,05 e il segno 2 che arriva a quota 3,25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA