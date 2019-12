Diretta Reggio Audace Piacenza/ Streaming video tv: un sogno la promozione? (Serie C)

La diretta di Reggio Audace Piacenza va in scena oggi, domenica 1 dicembre 2019. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 17:30 ed è valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C girone B. Tra l’altro questo incontro prevede una certa rilevanza per quanto riguarda la lotta per le zone alte della classifica in quanto entrambe le formazioni si trovano attualmente in zona play-off. Dando uno sguardo ai numeri fino a questo momento ottenuti dalle due contendenti ci si accorge dell’ottimo lavoro fino a questo momento fatto. In particolare il Reggio Audace ha saputo mettere da parte le 31 punti in 16 gare con 8 vittorie, 7 pareggi ed una sola sconfitta. Molto bene ha fatto anche il Piacenza che ha realizzato fino a questo momento 27 punti grazie a 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Per quanto riguarda l’andamento interno del Reggio Audace è fino a questo momento ineccepibile con 18 punti ottenuti grazie a 5 vittorie, 3 pareggi e zero sconfitte. Il Piacenza invece in trasferta ha raccolto 10 punti su 24 messi a disposizione dal calendario con due sconfitte. Tenendo presente come questo incontro sia del tutto inedito per quanto riguarda gare ufficiali ci sono tutte le premesse per poter assistere ad una contesa davvero intrigante nella quale dovranno essere sfruttati tutti i punti di forza.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIO AUDACE PIACENZA

Per quanto concerne le probabili formazioni di Reggio Audace Piacenza i padroni di casa dovrebbero giocare con una formazione basata sul modulo 3-4-2-1. Importa ci sarà certamente la conferma dell’estremo difensore Narduzzo mentre nella linea di difesa a tre spazio a Rozzio che funge anche da punto di riferimento, con a destra Espeche e sulla sinistra Martinelli al posto dello squalificato Costa. A centrocampo Varone sarà deputato di organizzare le trame di gioco con al fianco Rossi, Libutti sulla corsia di destra e dall’altra parte Kirwan. Dietro all’unica punta Marchi andranno ad agire due giocatori dalle spiccate caratteristiche offensive come nel caso di Kargbo e Staiti. La risposta del Piacenza verrà affidata ad uno schieramento basato sul 3-5-2. A difendere i pali ci sarà l’estremo difensore Bertozzi davanti al quale troverà spazio Milesi deputato alla guida della difesa che sarà completata con Della Latta sul centro destra e Pergreffi sul centro sinistra. Nel folto centrocampo a cinque dovrebbero agire Marotta come play basso, Bolis e Corradi nel ruolo di mezzali, Imperiale per spingere sulla corsia di destra mentre a sinistra agirà Zappella. Per quanto concerne la fase offensiva, Paponi al fianco di Cattaneo anche se non è da escludere l’utilizzo di Sylla.

CHIAVE TATTICA E COPERTURA TELEVISIVA

In Reggio Audace Piacenza entrambe le formazioni utilizzano uno schieramento basato sulla difesa a tre per cui sarà molto difficile trovare lo spazio nella zona centrale del campo. I pericoli quindi arriveranno dalle corsie laterali che dovranno essere ben presidiati e che soprattutto vedranno raddoppi immediati. In questo genere di situazioni spesso e volentieri saranno gli episodi a fare la differenza e nel caso specifico la gara potrebbe essere sbloccata da una conclusione da lontano O magari con una giocata personale in una mischia e quant’altro. La partita tra i padroni di casa del Reggio Audace e gli ospiti del Piacenza può essere eseguita senza alcun problema grazie a Eleven Sport che tuttavia richiede il pagamento di un canone mensile oppure annuale.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote di Reggio Audace Piacenza proposte dalle principali agenzie italiane del settore c’è da sottolineare come tutto sommato vi sia una tendenza soprattutto da parte di Snai nel prevedere quale favorito il Reggio. In particolare l’eventuale successo dei padroni di casa darebbe diritto ad una quota pari a 2,05 contro il 3,15 previsto per quanto riguarda il pareggio è il 3,55 che invece verrebbe attribuito a quanti puntassero sul successo esterno del Piacenza.



