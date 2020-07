Diretta Reggio Audace Potenza/ Streaming video e tv: sfida complicata! (Serie C)

Reggio Audace Potenza, diretta dall’arbitro Marcenaro, lunedì 13 luglio 2020 alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una delle sfide in programma per il secondo turno fase nazionale dei play off di Serie C. La formazione reggiana torna in campo tra le squadre seconde in classifica nella regular season, chiamate ad iniziare l’avventura dei play off dai quarti di finale. La Reggio Audace non scende in campo in una partita ufficiale dal pari di Gubbio dello scorso 23 febbraio, sicuramente la lunga inattività è un’incognita importante, mentre i lucani hanno potuto già scaldare i motori in due precedenti turni dei play off. Entrambi affrontati in casa in virtù della migliore posizione in classifica rispetto alle avversarie. Dopo il pari contro il Catanzaro del 5 luglio scorso, il Potenza ha battuto con un gol di Franca all’ultimo minuto di recupero la Triestina, un match combattuto in cui gli alabardati hanno colpito anche i due legni. Ora torna tutto in gioco col Potenza che rincorre una Serie B che manca nella storia del club dagli anni Sessanta.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Audace Potenza sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro collegandosi sul digitale terrestre sul canale numero 58 di Rai Sport. Si potrà vedere inoltre la partita in diretta streaming video con una connessione collegandosi tramite pc sul sito raiplay.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale RaiPlay – ferma restando la possibilità di utilizzare anche Elevensport.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIO AUDACE POTENZA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo nel match tra Reggio Audace e Potenza, in programma lunedì 13 luglio 2020 alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gli emiliani padroni di casa, guidati in panchina da mister Alvini, dovrebbero scegliere un 3-4-1-2 come modulo di partenza e questo undici titolare schierato in campo:Venturi; Espeche, Rozzio, Martinelli; Libutti, Radrezza Rossi, Favalli; Serrotti; Scappini, Zamparo. Il Potenza allenato da Raffaele dovrebbe rispondere schierato dal 1′ con un 3-4-3: Ioime; Sales, Giosa, Emerson; Viteritti, D’Angelo, Coppola, Silvestri; Ricci, Murano, Golfo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Reggio Audace Potenza. Favoriti i padroni di casa dal momento che il segno 1 è quotato a 2,00, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Potenza (segno 2) varrebbe 3,70 volte la posta in palio.



