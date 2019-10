Diretta Reggio Audace Rimini/ Streaming video tv: che sfida al Mapei! (Serie C)

La partita Reggio Audace Rimini diretta da Colombo, si disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia oggi, 23 ottobre, a partire dalle ore 20.45. Il match, valevole per l’undicesima giornata di serie C, girone B vede contrapporsi una squadra di alta e una di bassa classifica, ma l’esito della partita non è comunque da sottovalutare. Il Reggio Audace si è consolidato in quarta posizione, mentre il Rimini deve fare i conti con un inizio di campionato tutt’altro che convincente e una pericolosa quartultima posizione.

Come seguire la gara in diretta streaming video tv e le quote

La diretta di Reggio Audace Rimini si potrà seguire in diretta streaming su Eleven Sport. Per farlo sarà necessario l’abbonamento alla piattaforma, ricordando che per farlo ci si può legare a una squadra o a un’altra oltre che con una maggiorazione a tutta la categoria. Secondo le quote sono scontati i tre punti per i padroni di casa (1.65), in quarta posizione. Difficile una vittoria del Rimini (5.45), a fondo classifica. Poche probabilità che la partita si concluda in pareggio (3.45).

Probabili formazioni Reggio Audace Rimini

Soffermiamoci sulle probabili formazioni in attesa della diretta di Reggio Audace Rimini. Buone le prestazioni, fino a questo momento, di Spanò, ormai una certezza in difesa, e Rossi, protagonista di un ottimo avvio di stagione dei granata e perno del centrocampo. La squadra di casa è quarta in classifica, a parimerito con il Südtirol. Ancora imbattuta tra le mura domestiche, cercherà un risultato positivo così da rimanere in corsa per la promozione. Dopo il KO a Vicenza, la squadra di Alvini vuole una reazione da parte dei suoi, a dimostrazione che la squadra è pronta per i play-off. Mister Alvini dovrà fare a meno di Kargbo, espulso col Vicenza. Punterà su una squadra che piace per tenacia, spirito d’iniziativa e grande aggressività. Il modulo della Reggiana è pensato per far abbassare gli avversari e insistere sugli esterni, con giocatori di fascia propositivi e veloci. Per ora sta raccogliendo ottimi risultati: oltre ad essere imbattuta davanti al proprio pubblico, è la squadra più prolifica del campionato quando gioca in casa.

Piace fino a questo momento Arlotti, dotato di tenacia e tecnica: classe ’99, è già capitano del Rimini e trascinatore della squadra. Ottimo apporto alle gare anche da parte di Gerardi, una vera e propria punta da sfondamento: lotta su ogni pallone e non concede metri agli avversari. Mister Cioffi vuole punti utili per la salvezza, necessari per non sprofondare nella zona retrocessione. Il Rimini è quart’ultimo, reduce da due pareggi consecutivi e sei espulsioni nelle ultime sei partite. L’obiettivo della società è quello di lottare per rimanere in questa categoria. La squadra è solida, e dimostra di saper pareggiare anche con un uomo in meno. Certamente va migliorata la tenuta mentale, soprattutto nelle fasi critiche della partita. Mister Cioffi dovrà fare a meno di Zamparo, espulso contro il Fano per un fallo di reazione e fuori per due turni (Cesena, Reggio Audace), e di Scappi, fuori contro il Cesena per penalty (chiara occasione da goal). Nessuna assenza, invece, per infortunio.

Probabili formazioni Reggio Audace-Rimini

Reggio Audace – Narduzzo; Rozzio, Spanò, Martinelli; Libutti, Rossi, Varone, Kirwan; Staiti, Zanini; Brodic/Scappini

Rimini – Scotti; Sala/Finzio, Ferrani, Oliana; Nava, Montanari, Palma, Van Ransbeeck , Silvestro; Arlotti, Gerardi



© RIPRODUZIONE RISERVATA