Diretta Reggio Audace Triestina/ Streaming video tv: sfida playoff (Serie C)

Reggio Audace Triestina, diretta dall’arbitro Daniele Rutella della sezione Aia di Enna, è in programma al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 13 ottobre, per la nona giornata del girone B del campionato di Serie C 2019-2020. Sfida che profuma di storia tra l’erede della Reggiana e gli alabardati, Reggio Audace Triestina è comunque importante anche per le più stringenti esigenze dell’attualità. La Reggio Audace con 16 punti si sta rendendo ottima protagonista del torneo, anche se domenica scorsa il pareggio casalingo con il Gubbio è stata una piccola delusione; la Triestina dal canto suo cerca invece la svolta a un campionato fino a questo momento abbastanza anonima, come certifica la fresca sconfitta casalinga contro il Ravenna, che ha bloccato i giuliani a quota 10 punti. La svolta potrà arrivare oggi o al Mapei Stadium faranno festa i padroni di casa?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Audace Triestina non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIO AUDACE TRIESTINA

Passando alle probabili formazioni di Reggio Audace Triestina, ecco che l’allenatore di casa Massimiliano Alvini potrebbe schierare gli emiliani con il 3-4-2-1 che potrebbe prevedere Spano, Costa e Rozzio nella difesa a tre davanti al portiere Narduzzo; a centrocampo il possibile quartetto con ributti, Espeche, Rossi e Favale da destra a sinistra; qualche metro più avanti, Staiti e Varone agiranno invece in appoggio al centravanti Marchi. Nicola Princivalli invece dovrebbe schierare la Triestina con il modulo 4-4-2 e questi possibili titolari: Offredi in porta; difensori Scrugli, Cernuto, Malomo e Frascatore; a centrocampo Gatto, Giorico, Paulinho e Mensah; in attacco infine la coppia formata da Costantino e Granoche.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Reggio Audace Triestina. L’agenzia di scommesse sportive Snai per questa partita quota il segno 1 a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,10 per il segno X ed infine a 3,20 volte la posta in palio in caso di segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA