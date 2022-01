Diretta Reggio Emilia Anversa/ Streaming video tv: obiettivo quarti! (Europe Cup)

DIRETTA REGGIO EMILIA ANVERSA: PER QUALIFICARSI!

Reggio Emilia Anversa, partita in diretta dalla Unipol Arena, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 12 gennaio: va in scena il match valido per la terza giornata nel gruppo J di basket Europe Cup 2021-2022. La Unahotels è ad un passo dalla qualificazione: la vittoria sul filo di lana a Kiev, ormai un mese fa, l’ha lanciata in vetta solitaria con due successi in altrettante gare, e questo significa che una terza affermazione porterebbe inevitabilmente a strappare il pass per i quarti di finale, aspettando ovviamente di blindare la prima posizione e conoscere il nome dell’avversaria.

Diretta/ Cremona Trieste (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca!

Per di più Anversa è ultima in graduatoria e deve ancora vincere la prima partita nella seconda fase di Europe Cup; l’anno scorso la squadra belga aveva giocato l’Eurocup incrociando la Virtus Bologna, vale a dire la squadra contro cui la Reggiana ha perso domenica in campionato. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Anversa, aspettando la quale possiamo iniziare a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che emergeranno dalla partita.nversa, aspettando la quale possiamo iniziare a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che emergeranno dalla partita.

DIRETTA PARTIZAN TRENTO/ Video streaming tv: tanti volti noti alla Stark Arena

DIRETTA REGGIO EMILIA ANVERSA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Anversa non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la Europe Cup non viene infatti trasmessa nel nostro Paese. Tutti i tifosi e gli appassionati avranno comunque la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video: utilizziamo il condizionale, ma il match dovrebbe essere mandato in onda, come già accaduto per i turni precedenti, dal canale YouTube ufficiale della federazione europea di basket, dunque bisognerà selezionare l’account FIBA per accedere alle immagini.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA SASSARI/ Video streaming tv: quasi derby per Piero Bucchi

DIRETTA REGGIO EMILIA ANVERSA: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Reggio Emilia Anversa, e Attilio Caja vuole prendersi subito la qualificazione ai quarti di Europe Cup: sarebbe un bel modo per concentrarsi per qualche tempo sul campionato, detto che ovviamente le ultime tre giornate di questa seconda fase servirebbero per l’appunto a ottenere aritmeticamente il primo posto in classifica. Naturalmente la differenza la fa fino a questo momento la vittoria di Kiev, arrivata al fotofinish; Reggio Emilia comunque ha tutte le capacità di arrivare in fondo alla competizione e per Caja sarebbe un ritorno, visto che la Final Four l’aveva già timbrata quando allenava Varese.

La Unahotels potrebbe anche puntare a vincere tutte le partite che restano in questo gruppo J; Anversa invece si trova in una situazione complicata perché ha perso entrambe le sue gare, dunque non ha altro da fare che vincere questa sera e poi sperare, anche se una tra Kiev e Crailsheim nel caso aggancerebbe Reggio Emilia a quota due vittorie e renderebbe comunque molto complessa ai belgi la strada verso i quarti di finale di Europe Cup.



© RIPRODUZIONE RISERVATA